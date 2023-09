¿Te acuerdas de Emma, la hija de Rachel y Ross en ‘Friends’? Así es ahora 20 años después

Loading the player...

El 4 de abril de 2002 Rachel daba a luz a Emma Geller-Green, fue durante el último capítulo de la octava temporada, titulado 'El de cuando Rachel tiene un bebé' cuando Rachel y Ross se convertían en padres. Lo que no todo el mundo sabe es que en realidad no había solo un bebé en el set de rodaje de la icónica serie, en realidad eran dos: las hermanas gemelas Noelle y Cali Sheldon. Un recurso muy habitual en los rodajes dado que los bebés solo pueden trabajar dos horas al día. Han pasado 20 años desde entonces y las hermanas Sheldon han continuado con sus respectivas carreras como actrices. ¿Quieres ver cómo son ahora? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

