¿Adivinas con qué escena de 'Friends' ha felicitado Jennifer Aniston a Courtney Cox por su cumpleaños?

Con motivo del 58 cumpleaños de Courtney Cox, su gran amiga Jennifer Aniston no ha querido quedarse sin felicitarla como se merece. Por eso, la actriz de The Morning Show ha elegido una escena de la mítica serie en la que coincidieron, Friends, para desearla un feliz cumpleaños y expresarle el gran cariño que siente por ella, unas imágenes que seguro le habrán hecho sonreír a la intérprete. Además, Jennifer ha querido tener con Courtney un 'momentazo revival' al dedicarle una fotografía de las dos juntas en los años 90. Si no te lo quieres perder.... ¡dale al play!

