No te la pierdas todos los miércoles por la noche en Antena 3 Las 5 curiosidades de Francesca Chillemi, la actriz de 'Violeta como el mar' que nos ha conquistado (y a Can Yaman también) La intérprete siciliana da vida a una joven y entusiasta periodista en la ficción que comparte con el galán turco

El nombre de Can Yaman es sinónimo de éxito en nuestro país. Había ganas de verlo de nuevo en pantalla y su nueva serie Violeta como el mar se ha convertido en la ficción revelación del verano. Una producción que mezcla misterio, drama, humor y una gran química entre sus protagonistas. Francesca Chillemi, la actriz italiana del momento, se mete en la piel de Violeta, una joven y entusiasta periodista que ha logrado robar el corazón del galán turco en la ficción y el de los espectadores en la vida real. Esta ficción ha supuesto un boom dentro de la carrera de la intérprete aunque la jartista cuenta con una gran trayectoria a sus espaldas.

Se coronó como Miss Italia en 2003

Francesca nació el 25 de julio de 1985 en Barcellona Pozzo di Gotto, en la provincia de Mesina, en Sicilia. Su espectacular belleza la llevó a alzarse con el título de Miss Italia en 2003, (punto en común con Violeta, su personaje en la exitosa serie), con tan solo 18 años, una corona que recibía de manos de la mismísima Claudia Cardinale. Pese a ello, este reconocimiento no le hacía descuidar su formación y decidía volver a su tierra natal para concluir sus estudios graduándose en la escuela secundaria clásica.

Debutó como actriz en la versión italiana de Médico de familia

Convertirse en la mujer más bella de Italia la catapultó a la fama y supuso el comienzo de su carrera profesional dando sus primeros pasos en el mundo de la moda, como actriz y en programas de televisión. La joven artista presentó varios formatos de éxito en los canales más importantes de su país. Sin embargo, su trayectoria profesional ha estado más centrada en el mundo de la interpretación.

Un año después de su título, en 2004, debutaba como actriz en la serie Un medico in famiglia, la versión italiana de Médico de familia, interpretando el papel de Costanza en dos episodios de la cuarta temporada. Este personaje le sirvió para hacerse un hueco en el mundo de la actuación y también le abrió la puerta para el cine. Francesca ha trabajado en más de una decena de ficciones entre las que destacan títulos como Gente di mare (Guardacostas), Carabinieri, Braccialetti rossi (Pulseras rojas), Il commissario Montalbano (El Comisario Montalbán) y L’isola di Pietro (La isla de Pedro), entre otras.

Ha dado el salto internacional con Violeta como el mar

En 2010, protagonizaba dos videoclips: Casting, de Mambasa, y Solo un momento, de Clave Cubana. También hemos podido ver a Francesa en la pantalla grande en películas como Natale da chef, Reefa, Una relazione o Anima bella, entre otras. No obstante, su fama a nivel internacional ha venido de la mano de Violeta como el mar, serie de la que actualmente se encuentra grabando la segunda temporada entre Roma y Palermo. Además, este último año ha protagonizado la ficción Glow & Darkness, su primer proyecto para Netflix, y la cinta In fila per due, dirigida por Bruno De Paola.

Mamá de una niña y enamorada del hijo de un reconocido empresario italiano

En lo que respecta a su vida personal, Francesca mantuvo una relación de cuatro años con el asesor de seguridad nacional de Libia, Moatassem Gadafi. Más tarde, entre 2010 y 2011, vivía una historia de amor con el actor Francesco Scianna. Tras romper con el artista, la actriz comenzaba a salir en el 2014 con el empresario Stefano Rosso, hijo de Enzo Rosso, fundador de la marca de moda Diesel, y junto al que, en 2016, daba la bienvenida a Rania, su primera hija.

Ha conquistado al mismísimo Can Yaman (en la ficción)

Durante el rodaje de la primera temporada de Violeta como el mar, que comenzaba el 27 de septiembre de 2021 y finalizaba en el mes de abril del mismo año, y como ya es habitual siempre que Can Yaman forma parte de un proyecto, surgieron rumores que apuntaban a que la química entre los dos los actores protagonistas había traspasado la pantalla y que habían comenzado una relación fuera del set de grabación. Ninguno de los implicados quiso pronunciarse al respecto, pero con el tiempo han dejado claro que su unión es únicamente de carácter profesional y que tan solo son amigos.

A Francesca le encanta estar cerca de sus fans, quienes siguen cada uno de sus pasos con entusiasmo e interés, y comparte con ellos a través de su perfil, en el que es muy activa, su día a día, los lugares que visita por trabajo u ocio y los nuevos proyectos profesionales en los que se embarca.