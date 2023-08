Madonna retomará su gira tras sus problemas de salud

¡Buenas noticias para los fans de Madonna! La cantante está planeando su regreso y ha anunciado que va a reprogramar las fechas de su gira Celebration Tour tras ser hospitalizada a causa de una "infección bacteriana grave". "Gracias nuevamente por vuestra increíble apoyo y paciencia durante estas últimas semanas", ha escrito la reina del pop en sus perfiles sociales, donde ha explicado lo contenta que está de poder volver al trabajo. "¡Estoy feliz de informar que el nuevo calendario llegará en los próximos días! ¡Nos vemos pronto para una celebración bien merecida!", ha añadido la intérprete de Back That Up To The Beat, que en enero de este año había confirmado que realizaría una gira mundial durante 2023 en honor al 40 aniversario de su carrera musical en un total de 35 ciudades (comenzando el 15 de julio en Vancouver, Canadá).

Después de varias paradas en Estados Unidos, incluido Nueva York, Miami y Los Ángeles, se suponía que la gira se dirigiría a Europa el próximo 14 de octubre. Un tour tan exitoso que tuvo que ampliar sus fechas por la gran demanda en la preventa de entradas, según la web oficial de Madonna. Sin embargo, tuvo que hacer una pequeña pausa en el camino debido a sus problemas de salud. Ya recuperada la intérprete de Like a Prayer quiere demostrar a sus fans que está mejor que nunca subiéndose a los escenarios y devolviendoles todo el apoyo y cariño a través de su música.

Madonna siempre se mostró muy preocupada por todos aquellos que ya tenían compradas las entradas para verla en alguna de las fechas confirmadas, ya que su mayor deseo es tener a su público satisfecho, contento y no generar desilusiones. "Tampoco quería defraudar a las personas que han trabajado incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi programa. Odio decepcionar a nadie", expresó.

De la misma manera, quiso agradecer a sus hijos y seres queridos la atención y que hayan estado pendiente de ella en estos momentos tan duros. "El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina", ha comenzado diciendo junto a dos imágenes posando con Lourdes, de 26 años, y David, de 17."Como madre puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y de una interminable entrega… pero cuando las cosas empeoran, mis hijos estuvieron ahí para mí. He visto una parte de ellos que no había visto antes", ha expresado la cantante, que ha añadido que este momento tan complicado ha "marcado la diferencia".

La vocalista además ha comentado que se puso muy feliz con los regalos que recibió durante estas complicadas semanas, como una chaqueta con la cara de Michael Jackson creada por Andy Warhol. "Artistas que impactaron en muchas personas, incluida yo. Me emocioné cuando abrí el regalo porque me di cuenta de la suerte que tenía de estar viva. Y de la suerte que tuve de conocer a estas personas y muchas otras que ya se han ido".

