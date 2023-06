Últimas noticias sobre Madonna: de su alta a las visitas de sus hijos y los mensajes de sus compañeros

Llegan buenas noticias para Madonna. Tras la preocupación que generaba la noticia de su ingreso en un hospital de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana por la que ha estado intubada en la UCI, ha sido dada de alta y, ya en casa, se encuentra mejor. Según informa CNN, la reina del pop ha sido trasladada este jueves en una ambulancia a su hogar, en cuyas inmediaciones se ha visto a lo largo del día tanto a policías como a escoltas, posiblemente para garantizar la completa tranquilidad de la cantante en estos momentos de recuperación.

Rocco Ritchie (22) y David Banda (17), dos de los seis hijos de la intérprete de Like a virgin, han sido fotografiados paseando con semblante serio por las calles de la Gran Manzana, concretamente por el Upper East Side, barrio en el que está su hogar con privilegiadas vistas a Central Park. Ninguno de ellos, que han salido por separado, ha hecho declaraciones acerca de la salud de Madonna. Tampoco se ha pronunciado su primogénita, Lourdes Leon (26), quien ha estado a su lado durante la hospitalización. La ganadora de siete premios Grammy tiene también a Mercy James (16) y las gemelas Estere y Stella (9).

La artista Rosie O'Donnell, con la que trabaja en la película A League of Their Own, ha explicado en Daily Mail que su amiga se siente bien. Por su parte, la familia de Madonna ha reconocido que han sido días de nervios e incertidumbre ya que el estado de la artista era grave y no sabían cómo iba a responder a los tratamientos. "Nos estábamos preparando para lo peor. No sabíamos si lograría superar este problema de salud" ha indicado un allegado. Ahora que el susto ha quedado atrás, esta persona de su entorno ha confesado que ve esta situación como "una llamada de atención para la cantante, que cree que es inmortal y se ha exigido mucho a sí misma para la gira".

Los planes profesionales de Madonna se han puesto en pausa. Estaba previsto que el 20 de julio arrancara en el Rogers Arena de Vancouver una larga gira internacional con la que conmemorar con su fiel público las cuatro décadas que lleva triunfando en los escenarios. Pero ahora esos conciertos están en el aire, a la espera de nuevas fechas que se fijarán siempre atendiendo a la evolución de su salud. La artista estaba muy emocionada con este espectáculo con el que tenía fecha cerrada para el 1 de noviembre en Barcelona. De hecho, horas antes de su ingreso compartió unas imágenes de los ensayos y los últimos flecos del show.

La reacción del mundo del espectáculo

La noche del miércoles, el representante de Madonna informaba del problema de salud de la cantante mediante un comunicado. "El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una grave infección bacteriana que le ha llevado a permanecer varios días en la UCI. Su estado de salud está mejorando, pero sigue recibiendo atención médica. Se espera que se recupere totalmente", explicaba Guy Oseray. Segundos después de publicar el mensaje, el mundo del espectáculo se volcó en trasladar sus mejores deseos a la estrella internacional. The Weeknd, Rita Wilson, Evan Rachel Wood, Zooey Deschanel, Rosanna Arquette, Gwendoline Christie, Perez Hilton y Ava DuVernay son solo algunos de los rostros conocidos que compartieron palabras de ánimo.