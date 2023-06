La llamada de Madonna a David Broncano que ha dejado al presentador sin palabras

David Broncano recibió ayer en La Resistencia la visita de la cantante dominicana Tokischa, lo que no sabía cuando comenzó el programa es que se convertiría en uno de los más surrealistas e inolvidables de su vida. La artista, que cuenta entre sus amigos con estrellas de la talla de J. Balvin, Rosalía, Annuel AA y Ozuna, recibía en pleno directo la llamada de Madonna y Broncano quedaba totalmente bloqueado.

"Me llaman, es Madonna", afirmó Tokischa, con total naturalidad mientras que el presentador de La Resistencia intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. "Pero… ¿Es Madonna de verdad?", preguntó Broncano sin ni siquiera poder pestañear. "Claro" afirmaba la cantante dominicana que para hacer creer a Broncano que la que estaba detrás de la línea era la reina del pop pidió a su amiga que cantara alguna canción y esta acabó entonando a capela un trocito de su mítica La isla bonita.

Fue entonces cuando David Broncano pidió a Tokischa poder hablar directamente con Madonna y la artista no dudó en pasar su teléfono móvil al presentador, quien completamente impactado por lo que le había sucedido, comenzó a hablar en inglés con la reina del pop.

Lo primero que quiso conocer el presentador es si la cantante conocía su programa y no solo sorprendió a todos afirmando que sabía de la existencia de este espacio, sino que echó en cara a Broncano que todavía no lo hubiera invitado. El jienense, que no podía creer lo que estaba escuchando, no dudó en invitar rápidamente a Madonna a La Resistencia e incluso le comunicó que correría él mismo con todos los gastos, le daría un masaje en la cabeza y que le haría un zumo de piña con sus propias manos, tras haber hecho previamente un jugo de papaya a su gran amiga Tokischa.

"Si vienes aquí, hago lo que quieras", llegó a decir Broncano en un momento de la conversación. A lo que Madonna contestó con su habitual sentido del humor: "Genial, eso es lo que quiero escuchar de un hombre".

Antes de dar la llamada por finalizada, la reina del pop no dudó en poner por las nubes a la cantante Tokischa. "La quiero y la echo de menos, estoy encantada de haberla conocido y trabajar con ella. Ella es alucinante" afirmaba Madonna para orgullo de la cantante dominicana.

Una vez finalizada la conversación con Madonna, Broncano aún sorprendido por todo lo sucedido tan solo acierta a decir: "Perdón Tokischa, pero es que estamos todos un poco sorprendidos porque, creo, que hemos estado hablando con Madonna". Ahora solo queda esperar que la reina del pop acepte la invitación del jienense y, que en medio de su gira 'The Celebration Tour' que arrancará este mes de julio y que recalará en Barcelona el próximo mes de noviembre, haga una parada en Madrid para sentarse en el peculiar sofá de Broncano