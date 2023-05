El apasionado beso de David Broncano y Silvia Alonso que ha causado sensación en el Mutua Madrid Open

¡Ya no esconden su amor! A pesar de que Silvia Alonso (33) y David Broncano (38) siempre han preferido mantenerse discretos en los asuntos relacionados con su noviazgo, en la final femenina del Mutua Madrid Open, la actriz y el presentador han derrochado complicidad dedicándose numerosas caricias, sonrisas y besos entre set y set. De la misma manera, la pareja también ha hecho numerosos selfies para inmortalizar el encuentro.

Su relación comenzó en septiembre de 2021, pero no fue hasta el pasado mes de marzo cuando hicieron una 'confirmación oficial' en La Resistencia, espacio de entretenimiento en el que el humorista ejerce de maestro de ceremonias. Durante la entrevista no solo se gastaron bromas que denotaban su buena sintonía, sino que la artista quiso agasajar con un regalo muy especial a su chico: un óleo que ella misma había pintado para que decorase el plató. "Te he hecho un cuadro basado en una foto nuestra con mucho amor", explicaba entre risas. Unas palabras que hicieron que el cómico se sonrojase.

La pareja es una gran aficionada al tenis y han asistido a distintos partidos del torneo que se ha celebrado este mayo en la capital de España. En este trepidante encuentro, que enfrentó a Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, el humorista y la artista también coincidieron con otras celebridades, como el futbolista Marcos Llorente y su novia Paddy, la influencer Marta Díaz y la intérprete Esmeralda Moya, con quienes estuvieron charlando animadamente.

No cabe duda de que Silvia y David se encuentran viviendo un dulce momento, tanto en lo personal como en lo profesional. La que fuese protagonista de Tierra de Lobos ha estrenado recientemente Eres tú, una comedia romántica sobre el destino que está arrasando en Netflix en la que comparte pantalla con otros actores muy populares como Álvaro Cervantes y Gorka Otxoa.

El cómico, por su parte, se encuentra triunfando con el programa La Resistencia, donde cada noche acuden estrellas de diferentes campos, desde la canción al deporte. Precisamente, hace pocos días, David recibía en el plató del late show a la tenista Paula Badosa, su exnovia, con la que protagonizó una conversación de lo más divertida recordando su pasado como pareja. La mejor manera de demostrar que a pesar de que su idilio no llegó a buen puerto siguen siendo grandes amigos.

