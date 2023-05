¡Bromas, indirectas y mucha complicidad! David Broncano entrevista a su ex, la tenista Paula Badosa

David Broncano y Paula Badosa mantuvieron un breve y discreto romance a finales de 2020. Su historia de amor saltó a la prensa en septiembre de aquel año cuando fueron fotografiados juntos en una terraza de Madrid. La complicidad entre ellos era evidente. Miradas, caricias, besos... El presentador y la tenista parecían muy felices, sin embargo, su relación finalizó semanas después, según confirmó Broncano. Pese a ello, han seguido siendo amigos y anoche demostraron ante las cámaras lo bien que se llevabn y el buen recuerdo que guardan de su noviazgo. “Yo te conocí cuando eras como la número 90 y ahora eres la 2, en tan solo un año y medio. Yo te entrené un poco”, bromeó el presentador al recebir a la tenista en el plató de La Resistencia.

La entrevista estuvo repleta de indirectas sobre su relación. "Voy a intentar no contar anécdotas tuyas personales, pero ¿se puede contar lo del pollo?”, preguntó Broncano. Badosa, que se mostró de lo más divertida y cómoda, respondió: "Cuando voy a una cena, antes me como un pollo entero para parecer una persona normal después". Su pasado en común también quedó reflejado cuando el presentador hizo la siguiente observación al ver el look elegido por la tenista para acudir al programa: "Creo que te he visto sin chándal muy pocas veces, puede ser la tercera o cuarta vez".

Badosa, de 25 años, no se libró de las típicas preguntas de Broncano sobre cuánto dinero tenía en el banco y el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes. "Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. Hace dos o tres años que hacíamos la broma y siempre decía: 'Mi sueño, mi objetivo es tener más que tú'. Y, por fin, puedo decir que tengo más que tú", dijo primero. Después, respondió entre risas: "Estoy teniendo un buen mes. Forma parte de la preparación física; cardio… ". Las respuestas de la catalana fueron muy aplaudidas por el público y el community manager del programa retuiteó sus declaraciones con el lenguaje propio del tenis. "Punto, set y partido para Paula Badosa. Y merecedísimo. Poco me parece", escribió.

La tenista asistió a La Resistencia tras haber acudido la noche anterior de público y haber recibido la propuesta por parte del presentador. "¿Podías en un momento dado, si no viene el invitado, bajar tú?”, le dijo Broncano. "Yo he venido de público hoy. Cuando yo juego un partido, tú no entras en la pista", respondió Badosa. Finalmente, llegaron a un acuerdo y anoche el presentador pudo entrevistar a la tenista.

Días antes, Broncano acudió a la Caja Mágica con su novia, la actriz Silvia Alonso, para ver jugar a Badosa. La tenista catalana no tuvo un buen día y cayó en octavos de final ante la griega Maria Sakkari. A quien no vimos en las gradas fue a su novio, el modelo cubano Juan Betancourt, con quien sale desde agosto de 2021. Esta ausencia fue tan llamativa que se desataron los rumores de crisis en la pareja. De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto.