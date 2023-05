El motivo que ha desatado rumores de crisis entre Paula Badosa y Juan Betancourt

Esperábamos ver a Juan Betancourt en las gradas del Mutua Madrid Open animando a su chica, Paula Badosa desde la grada, tal y como nos tiene acostumbrados desde que ambos comenzaran su relación en agosto de 2021, sin embargo, el modelo cubano no se ha dejado ver en ninguno de los tres partidos que ha disputado su chica, desatando así los rumores de una posible ruptura.

La tenista que era una de las grandes favoritas para ganar el Masters de Madrid cayó en octavos de final frente a un hueso duro de roer, como es la griega Maria Sakkari, y allí no estaba su pareja, ni para darle mimos, ni para darle ánimos. “Obviamente estoy fastidiada, pero estoy aprendiendo a gestionarlo. Soy una persona muy autodestructiva y me vengo, bueno me venía abajo rápidamente. Poco a poco, intento ver las cosas con más perspectiva, porque en el tenis pierdes cada semana y si no, esto sería un sinvivir” declaraba Paula tras ver como uno de sus sueños se esfumaba.

Seria y cabizbaja, pero sin derramar ni una sola lágrima, la tenista confesó que se marchaba dolida, pero no derrotada como el año pasado cuando apenas podía articular ni una sola palabra. "Me voy bien. Esto es un proceso, y desde hace un mes voy sintiéndome mejor; después del bache que he tenido, esto es valioso; me voy con buenos partidos, la victoria contra Coco Gauff… Ya no puedo mirar atrás, así que ahora solo puedo pensar en Roma y París", declaraba Badosa, a quien le costaba esbozar una simple sonrisa, no sabemos si solo por la derrota o también por la ausencia de su chico.

Convertidos hasta ahora en un binomio perfecto, Betancourt comentaba recientemente en una entrevista en el diario La Razón, que había tenido que renunciar a ciertas cosas por seguir los pasos profesionales de su chica, pero que era algo que no le importaba nada. "En realidad yo compagino a menudo mi trabajo con los viajes. Es cierto que he tenido que renunciar a algunas cosas porque en ocasiones ella me necesitaba sí o sí, pero ayudarla a ella es lo que realmente me apasiona, porque es mi pareja y porque quiero que cumpla sus sueños" declaraba el modelo.

Sin embargo, y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto parece que el cubano no ha querido, en esta ocasión, sacrificar su agenda y tal y como se puede ver en sus redes sociales ha disfrutado viendo un partido de fútbol con amigos y ha aprovechado para entrenar en el gimnasio, eso sí con el tenis de fondo. Paula, por su parte, compartía este mensaje con sus seguidores: "Hay días mejores que otros… Pero esto no me va a parar de mis objetivos. Seguimos disfrutando del camino mientras llegamos a su destino. Gracias Madrid por todo el cariño que me dais. Me hacéis sentir muy especial y querida. Contando los días para volver".