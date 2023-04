Los apoyos de Paula Badosa, la tenista que se crece ante la adversidad

Paula Badosa se despide en cuartos de Stuttgart (Alemania) tras caer ante la número dos del mundo del circuto femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en tres sets por 4-6, 6-4, 6-4. La tenista estaría ahora fuera de las 32 cabezas de serie de Roland Garros (se celebrará del 28 de mayo al 11 de junio), pero tras la derrota la deportista se crece ante las adversidades gracias al apoyo de sus seguidores, sus amigos, sus familiares y Juan Betancourt, una de las personas más importantes de su vida desde hace casi ya dos años. Sin perder la sonrisa y sabiendo las reglas del juego, Paula además ha demostrado en sus perfiles sociales que no guarda ningún rencor a su amiga y contrincante. "I still love you (todavía te quiero)" ha escrito junto a una fotografía en la que abraza a la ganadora del Open de Australia 2023.

El lado más personal de Aryna Sabalenka, la flamante ganadora del Open de Australia y gran amiga de Paula Badosa

En estos momentos difíciles en los que se pierde después de tanto esfuerzo y dedicación, los fans de la tenista no han dudado en dejarle muchos mensajes por todo lo que ha conseguido y para que no se rinda. "Ahí estaremos contigo en el Mutua", han escrito sus seguidores, unas palabras que Paula ha compartido en su perfil personal. Además, quien está siempre de una manera o de otra a su lado es su novio Juan, que aunque estos días se encuentra en Tenerife seguro que ha estado pendiente en todo momento de Badosa, que el pasado año aseguró que se iba a alejar de las redes sociales para mejor su salud mental.

El modelo se ha convertido en estos casi dos años de relación en uno de los pilares más importantes de su vida. De hecho, Paula aseguró el pasado año que Betancourt fue una de las personas que le ayudó a superar una complicada depresión por la que pasó a pesar de que tengan que coordinarse para verse todo lo posible. "Tenemos muchas cosas en común. Siempre intentamos coincidir y coordinar los viajes, ahora mismo él se adapta más- Las cosas están fluyendo y ojalá sigan así de bien y podamos seguir construyendo juntos", dijo. Igualmente, la tenista no se cierra a construir una familia y a la maternidad. "Desde muy pequeña he querido ser madre, pero ahora mismo no porque estoy en mitad de mi carrera", puntualizó.

Paula Badosa se sincera sobre la depresión que superó y la importancia de Juan Betancourt en su vida

Paula estuvo a punto de rozar con los dedos el número uno del mundo en abril de 2022 después de ganar en Indian Wells. Y aunque ahora mismo se encuentra en el 31, los expertos en tenis tienen buenas sensaciones, incluso teniendo en cuenta que no ha empezado de la mejor forma, ya que este 2023 parece que la deportista va a por todas y está mucho más centrada. Eso sí, tiene claro que quiere "ganar torneos grandes" porque es "lo que ilusiona". "Ser número uno está muy lejos y no es un objetivo que tenga en mi cabeza", aseguró.