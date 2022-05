Paula Badosa se sincera sobre la depresión que sufrió y cómo gestiona el éxito

Paula Badosa prepara ilusionada su participación en Roland Garros. Cuando tan solo quedan cinco días para que el campeonato parisino dé su pistoletazo de salida, la ganadora del Indian Wells ha confesado cómo está siendo su proceso de preparación para este importante torneo. Un entrenamiento que va más allá de las pistas de tenis, ya que la salud mental ha tenido un papel protagonista para la joven tenista, que hace tan solo un par de años tuvo que hacer frente a una depresión. "Lo superé con tiempo, pero me costó muchísimo. Siempre he estado en manos de profesionales que me han ayudado a gestionar las expectativas. Es un proceso que me ha hecho más fuerte, pero la presión sigue estando ahí y sigo aprendiendo a cómo gestionar todo esto", ha explicado haciendo hincapié en la importancia de pedir ayuda y acudir a terapia cuando es necesario.

De la misma manera, la campeona ha declarado que en este proceso de recuperación ha tenido que tomar una drástica decisión en favor de su bienestar psicológico: dejar atrás el mundo virtual y eliminar sus perfiles sociales, debido a las críticas que recibía continuamente y que repercutieron de manera negativa en su día a día. "Las redes sociales tampoco ayudan y es lo que más sufro. Por suerte, se pueden eliminar, que es lo que he hecho en mi caso, porque los comentarios me afectan. Si cada persona hace lo mejor que puede en su trabajo no tiene porque venir gente que no te conoce a juzgar", ha reflexionado sobre la presión social a la que se ven expuestos muchos personajes públicos.

Un trabajo interno que le ha ayudado a centrarse en lo que de verdad importa para ella: el tenis, porque la deportista tiene una meta muy definida de cara a las próximas competiciones. "Quiero ganar torneos grandes. Eso es lo que ilusiona. Ser número uno está muy lejos y no es un objetivo que tenga en mi cabeza". Un sueño que con trabajo se va haciendo realidad, ya que, como ella misma ha explicado, la raqueta logró robar su corazón desde muy temprana edad. "El tenis siempre ha conectado con mi forma de ser por sus valores. Siempre ha sido mi pasión. Fue amor a primera vista".

Paula Badosa también ha aprovechado este momento de confesiones para abrir su corazón y hablar del otro gran amor de su vida, Juan Betancourt, con quien vive un noviazgo desde hace más de un año. "Es un pilar muy importante en mi vida. Tenemos muchas cosas en común. Siempre intentamos coincidir y coordinar los viajes, ahora mismo él se adapta más". De hecho, se ha podido ver al modelo entre el público del acto protagonizado por la deportista para brindar todo su apoyo a su novia. Una agenda apretada, pero donde queda sitio para los planes de futuro como pareja. "Las cosas están fluyendo y ojalá sigan así de bien y podamos seguir construyendo juntos", ha afirmado. Igualmente, ha declarado que no cierra las puertas a construir una familia y a la maternidad. "Desde muy pequeña he querido ser madre, pero ahora mismo no porque estoy en mitad de mi carrera", ha puntualizado sobre este tema.

Un porvenir aún lejano donde también tendrá cabida la moda, con la que siempre ha tenido un vínculo especial debido a que sus padres son modelos. "Aunque todavía me quedan muchos años en el deporte y siempre estaré vinculada al tenis que es mi vida, me gustaría hacer algo relacionado con la moda, pero todavía no lo tengo nada claro", han sido las palabras con las que ha expresado la tenista sus posibles aventuras profesionales en el futuro.