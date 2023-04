Juan Betancourt, el talismán y fan incondicional de Paula Badosa

Gane o pierda en el Mutua Madrid Open, Paula Badosa ya ha conseguido escribir su nombre en la historia del deporte. La tenista cayó el año pasado en segunda ronda superada por la presión y este año llega con ganas de quitarse ese mal sabor de boca. La ex número dos del mundo “juega en casa”, como ella misma ha dicho, "delante de mi familia y de mi gente" y con su chico, el modelo cubano Juan Betancourt animándola desde la grada.

Y es que desde que comenzaran su relación en agosto de 2021, Juan se ha convertido en su talismán pero también en su fan más incondicional y no suele faltar a ninguno de sus encuentros. Siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, el modelo también la acompaña a los entrenamientos y mima en los descansos. Entre torneo y torneo, comparten su vida y también sus aficiones, ya que al modelo también le gusta mucho el deporte de la raqueta, donde ha encontrado en ella a su mejor profesora.

Convertidos en el binomio perfecto, Betancourt comentaba recientemente en una entrevista en el diario La Razón, que había tenido que renunciar a ciertas cosas por seguir los pasos profesionales de su chica, pero que era algo que no le importaba nada. "En realidad yo compagino a menudo mi trabajo con los viajes. Es cierto que he tenido que renunciar a algunas cosas porque en ocasiones ella me necesitaba sí o sí, pero ayudarla a ella es lo que realmente me apasiona, porque es mi pareja y porque quiero que cumpla sus sueños" declaraba el modelo.

La pareja, que este mes de agosto celebrará su tercer aniversario, tuvo su primer contacto a través de las redes sociales, tal y como confesaba hace unos meses la propia tenista. "Recibí un mensaje suyo. No es que utilice mucho las redes, pero, en ese momento, supongo que es el destino o la coincidencia, estaba más pendiente y desde ahí empezamos a hablar y a conocernos" explicaba Paula. "Es un pilar muy importante en mi vida. Las cosas están fluyendo y ojalá sigan así de bien y podamos seguir construyendo juntos" añadió la tenista.

De hecho, Paula aseguró el pasado año que Betancourt fue una de las personas que le ayudó a superar una complicada depresión por la que pasó a pesar de que tengan que coordinarse para verse todo lo posible. "Tenemos muchas cosas en común. Siempre intentamos coincidir y coordinar los viajes, ahora mismo él se adapta más" señalaba Badosa .

Paula estuvo a punto de rozar con los dedos el número uno del mundo en abril de 2022 después de ganar en Indian Wells. Y aunque ahora mismo se encuentra en el puesto 42, los expertos en tenis tienen buenas sensaciones, incluso teniendo en cuenta que no ha empezado de la mejor forma, ya que este 2023 parece que la deportista va a por todas y está mucho más centrada. Eso sí, tiene claro que quiere "ganar torneos grandes" porque es "lo que ilusiona". "Ser número uno está muy lejos y no es un objetivo que tenga en mi cabeza", aseguró.