David Broncano anuncia que ha roto con la tenista Paula Badosa

El pasado mes de octubre, el presentador David Broncano y la tenista Paula Badosa fueron fotografiados en actitud cariñosa, mientras disfrutaban de un aperitivo y se cogían de la mano en una terraza de Madrid. La naturalidad y la buena sintonía entre ambos quedaron al descubierto, como también lo hizo su relación. Sin embargo, tan solo dos meses después esa historia de amor parece que ha llegado a su fin y ha sido precisamente el conductor de La Resistencia el que ha desvelado la ruptura sentimental.

'La resistencia': curiosidades del programa revelación de la pequeña pantalla

VER GALERÍA

Eso sí, lo ha hecho de forma muy sutil durante la emisión de su programa, grabado semanas atrás por cierto. "Es una época muy difícil... Me estaba poniendo demasiado personal. Estaba pensando que yo en octubre lo acababa de dejar con mi novia, Jorge", deslizó a su compañero de espacio sin dejar lugar a dudas acerca de lo sucedido. El cómico, de 34 años, vuelve a estar soltero y de este modo afronta estas fechas tan señaladas.

Antes de su relación con Paula Badosa, a David Broncano se le relacionó con la actriz Adriana Ugarte. Por aquel entonces, además, el presentador tuvo que entrevistarla en su espacio televisivo y dejaron claro que la complicidad entre ambos era más que evidente.

VER GALERÍA

Paula Badosa, por su parte, es toda una revelación en las canchas de tenis a sus 22 años. Con solo 16 ya jugó en la Copa Federación. Nacida en Nueva York y afincada en Gerona, recientemente disputaba el torneo Roland Garros, donde se llegó a clasificar para octavos de final, donde fue finalmente eliminada por la alemana Laura Siegemund.

Cinco años antes, concretamente en 2015, ganó en la categoría Roland Garros S18, tras el que rompió a llorar de alegría. "Estoy muy emocionada, cuando llegué aquí no me esperaba para nada llegar a la segunda semana. Siempre he soñado con esto, he pensado en todos los momentos difíciles y cómo los he superado. Finalmente me llegan esas recompensas", comentó entonces.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.