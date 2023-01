La razón por la que David Broncano prefiere no bromear sobre la comentada canción de Shakira

La última canción de Shakira, su colaboración con Bizarrap sobre su historia de desamor con Piqué, se ha convertido en todo fenómeno mundial y ha provocado numerosas reacciones, memes y chistes en redes sociales. Marcas, influencers y programas de televisión también han aprovechado el momento, aunque algunos, como David Broncano, no han querido hacer ninguna broma y se han mantenido al margen. Con Miren Ibarguren como invitada de La Resistencia, el presentador quiso que fuera ella quien diera su opinión porque él no lo había hecho hasta entonces. Cuando ella le devolvío la pregunta David echí balones fuera contestando que Gerard es un "excelente central".

VER GALERÍA

Lo que no se ha contado de la separación de Shakira y Piqué: las desconocidas claves del acuerdo de separación

"He preferido no decir nada", aseguró el comunicador. Tras insistir a la intérprete de Supernormal sobre su opinión, que tampoco quiso pronunciarse sobre lo que le parecía BZRP Music Sessions #53, David explicó el motivo por el que no ha hecho chistes sobre lo ocurrido entre la cantante y el futbolista. "Creo que todo el mundo ha opinado y no nos vamos a poner de acuerdo y como tienen dos niños no voy a opinar", dijo Miren, a lo que Broncano contestó que era una "posición muy sana". "Por eso tampoco he dicho nada. Que da para muchos chistes pero he preferido no decir nada", añadió el comunicador.

VER GALERÍA

Eso sí, el presentador bromeó con "el tercero en discordia", Bizarrap. "El que sí que pienso que es increíble es Bizarrap que lleva meses esperando a que la gente se pelée y él diga 'yo ya tengo una música hecha para tu pelea'", dijo David sobre el productor y músico, que le regaló el tema de cabecera de la presente temporada de La Resistencia. Además, Broncano y su programa han mostrado en varias ocasiones que se llevan muy bien con Gerard Piqué en perfiles sociales, donde se hacen bromas continuamente. De hecho, con motivo del 34 cumpleaños del futbolista, el formato de Movistar+ subió una instantánea de la Liga número 34 conquistada por el Real Madrid la anterior temporada, algo que el deportista del Fútbol Club Barcelona no dudó en responder: "No sabía que los regalos cuentan como Ligas..."

Shakira ya no llora, también ‘factura’: todo lo que ha ganado gracias a su último éxito con Bizarrap