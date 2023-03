Repasamos la relación de David Broncano y Silvia Alonso que esta semana por fin han hecho 'oficial'

Loading the player...

Era un secreto a voces. En el último año, habían sido fotografíados en varias ocasiones y la complicidad entre ambos era más que evidente. Sin embargo, no ha sido hasta esta misma semana cuando David Broncano y Silvia Alonso han 'oficializado' su romance. Juntos desde septiembre de 2021, la pareja ha hecho 'pública' su relación de una manera muy particular: desvelando alguna de sus intimidades en el plató de La Resistencia, programa que conduce el gallego y al que la actriz salmantina acudía a presentar su nueva película, la comedia romántica Eres Tú. ¿Te gustaría repasar la historia de amor entre la pareja? Un romance que comenzó hace año y medio. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

