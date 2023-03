David Broncano y Silvia Alonso ya no se resisten y hacen 'oficial' su relación

Se resisten a ponerle nombre, pero cada vez que se encuentran estallan fuegos artificiales. La complicidad entre David Broncano y Silvia Alonso es innegable aunque ellos hayan intentado hasta ahora, sin el éxito deseado, camuflarla de amistad. Juntos desde septiembre de 2021, la pareja ha decidido hacer oficial su relación de una manera muy particular, desvelando alguna de sus intimidades en el plató de La Resistencia, programa que conduce Broncano y al que la actriz acudió a presentar su nueva película, la comedia romántica 'Eres Tú', que se estrena el 3 de marzo en Netflix.

La expectación por ver cómo se desenvolvía la pareja era máxima y lo cierto es que no defraudaron. La actriz no dudo en responder las preguntas clásicas del sexo y el dinero que Brocano realiza a todos sus sinvitados e incluso antes de responderlas, dijo pícaramente: “Ahora se cosas de ti” provocando así la risa del presentador, quien nop duidó en abrazar a su chica a lo largo del programa.

Sin embargo, lo que acabó confirmando su relación fue el regalo que Silvia entregó a Broncano, a quien no le quedó más remedio que rendirse a la evidencia. ”Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas, pero otra son cosas privadas. Estás loca. Me da pudor", dijo él.

"No es tan grave. Resulta que hace un año tuve covid, era su cumpleaños y le hice un cuadro basado en una foto nuestra con mucho amor. Lo hice con mucho amor y además me parece un regalo increíble porque él me ha quedado bastante bien. En realidad, es un regalo polivalente porque yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro...", dijo la actriz a la vez que colocaba el cuadro sobre la mesa de Brocano.

"Lo he hecho con todo el amor mientras estaba malita, ponlo en casa. Me dijiste 'es que no quiero poner nada figurativo en casa'. Lleva el cuadro un año en un cajón y he pensado que, como aquí pones todo lo figurativo que te trae todo el mundo, sería precioso que lo pusieses aquí", terminó diciendo la actriz, quien confirmó así lo que era un secreto a voces.

Pero por si esto no fuera suficiente para saber que lo suyo va viento en popa, David Broncano reveló que su suegra tiene un bebé en una cuna como si fuera su hijo. Es decir, los que se conocen como los Baby Reborn, que son muñecos que debido a su diseño parecen reales.

El público, que no esperaba que la pareja se mostrara así de desinhibida, no dudó en aplaudir cada uno de los gestos de cariño y complicidad entre ellos e incluso acabaron gritando un : “¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen!” aunque sin el resultado esperado.