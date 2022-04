David Broncano recurre al humor para contar que ha sido apuñalado dos veces

David Broncano ha hecho una sorprendente confesión sobre su vida. "Me han apuñalado dos veces, sí. La primera fue durante un atraco y la segunda, en otra cosa... ahí fue un apuñalamiento flojo, entre amigos", ha afirmado en el programa La vida moderna, de la Cadena Ser. Según ha contado, el altercado más grave ocurrió hace 13 años, cuando sufrió un atraco con la que entonces era su novia. En el forcejeo con el ladrón recibió una puñalada y tiene dos cicatrices. "Me resistí demasiado", ha reconocido mientras recordaba la historia. El cómico ha asegurado que notó perfectamente cuando le clavaron la navaja y que hace unos días, en la consulta del dermatólogo, le preguntaron por esas señales. "Una de las cicatrices se ha hinchado y el dermatólogo me ha dicho que me la vigile porque puede generar movidas", ha explicado. "Cuando me lo dije pensé: 'A ver si aquella persona no me mató de una puñadala y me va a mantar de cáncer 20 años después'", ha añadido entre risas.

VER GALERÍA

El presentador de La Resistencia es muy discreto con su vida privada. Tanto es así que cuando participó en el programa de Bertín Osborne no estuvo presente nadie de su círculo más cercano. Broncano nació en Galicia, pero se crió en Jaén. "Era un niño muy asalvajado. Entre que mis padres eran de la tendencia de ‘que los niños se críen en libertad’ y mi casa, que estaba en el campo… Me alegro mucho de haberme criado mucho en un pueblo con el campo al lado", contó en Mi casa es la tuya. Contra todo pronóstico, no era "el graciosillo de la clase" aunque "sí estaba a favor de la risa", y aunque no era el típico "empollón" si sacaba buenas notas.

- Ignatius Farray vuelve a las ondas tras su baja psiquiátrica y explica sus problemas de ansiedad

Ahora triunfa en la pequeña pantalla y en las ondas, y su corazón late feliz al lado de la actriz Silvia Alonso. La pareja no se esconde y comparte aficiones. Siempre que pueden, les gusta disfrutar de una escapada juntos. Les hemos visto esquiando juntos en Baqueira Beret o viendo la gran final de la Copa Davis. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre su romance, ni han compartido imágenes en sus redes para presumir de noviazgo.

VER GALERÍA

Antes de Silvia Alonso, a David Broncano se le atribuyó un romance con otra conocida actriz, Adriana Ugarte. A finales de 2020, el cómico también saltó a las portadas por el supuesto idilio que mantuvo con la tenista Paula Badosa. Silvia Alonso, por su parte, tuvo un novio que no se dedicaba al mundo del espectáculo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.