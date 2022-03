¡Intercambio de papeles! Bertín Osborne se sincera con David Broncano sobre lo que le une a Vicky Martín Berrocal

Bertín Osborne ya ha aclarado recientemente que él y Vicky Martín Berrocal, que acaba de romper su relación con el empresario portugués Joao Veiga, solo son muy buenos amigos, zanjando así las especulaciones que apuntaban a un supuesto romance entre ellos. Aún así, David Broncano -el último invitado estrella de Mi casa es la tuya- ha querido poner en un aprieto al presentador preguntándole por el tipo de relación que mantenía con la diseñadora: "¿Qué hay entre Vicky Martín Berrocal y tú?", le espetaba el entrevistado cambiando los roles por un momento.

"Antes he oído una cosa, esto es cotilleo puro y sé que a la gente de tu programa le va a gustar. Se han comentado unas cosas, han dicho unos nombres, se ha nombrado a Vicky Martín Berrocal, ¿qué sabemos del tema?", le preguntaba Broncano mientras intercambiaban preguntas casi al final del programa, desatando una carcajada en Osborne. "A alguien se le ha ocurrido decir que teníamos un lío Vicky y yo", contaba entre risas.

"Hemos salido un par de veces a cenar", continuaba Bertín Osborne. "Vicky es mi hermana, sí una cosa muy aburrida porque no tenemos ningún lío personal, pero es mi hermanita a la que adoro y le quiero muchísimo, y la frecuento mucho porque me lo paso muy bien con ella", ha explicado el cantante reiterando lo que ya había dejado claro en su momento. Para más inri, Vicky Martín Berrocal es compañera de trabajo del presentador en El show de Bertín, además de ser amigos desde hace muchos años, por lo que es muy habitual y normal verlos juntos. Pero esta no sería la primera vez que Bertín habla de la diseñadora como su "hermana". Ya en varias ocasiones ha reiterado lo que significa para él Vicky Martín Berrocal y cómo la considera.

Los rumores sobre un posible romance entre Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal saltaban después de la ruptura de la diseñadora con el empresario portugués Joao Viegas Soares, a finales del pasado mes de febrero. En ese momento, la empresaria, que compartía casa con su expareja, tuvo que abandonar el lugar y volver de nuevo a Madrid, para refugiarse con sus seres más queridos. Desde entonces, a Bertín y a Vicky se les ha vinculado por la relación tan estrecha que mantienen. Sin embargo, la unión que ellos tienen es de una amistad muy profunda de hace muchos años. Cabe recordar que Osborne también se separó de forma inesperada, haciéndolo público a inicios de 2021. De hecho, también a finales del pasado mes de febrero era la propia exmujer, Fabiola Martínez, la que confirmaba a la revista ¡HOLA! que ya habían firmado el divorcio.

