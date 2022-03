Fabiola Martínez habla de los días 'de bajón' que ha sufrido tras cerrar una etapa al lado de Bertín Osborne

No todos los días son fáciles para Fabiola Martínez, incluso aunque la veamos a menudo con una sonrisa de oreja a oreja. La expareja de Bertín Osborne se ha sincerado sobre las dificultades a las que se enfrenta a nivel emocional, incluso en los buenos momentos como al recibir un galardón por el trabajo de la Fundación Bertín Osborne, dedicada a ayudar a las familias en las que algún miembro tenga diversidad funcional. "No me gusta mucho recibir premios, de hecho siempre digo que no, pero en este caso es por la labor de la Fundación", ha asegurado la directora de la organización, que lucía tan guapa como siempre con una americana color mostaza. El pasado 17 de febrero firmó el divorcio del cantante y lo está viviendo como una nueva etapa, aunque ante la pregunta de si le faltan fuerzas en alguna ocasión ha respondido con un sí rotundo. "Es como todo, cuando vas al gimnasio y entrenas cada vez estás más fuerte. Hay días duros en los que te apetece solo llorar y no levantarte pero lo haces", ha admitido.

Fabiola adelantó en una exclusiva en ¡HOLA! que ya se había divorciado y se mostraba muy cariñosa con Bertín Osborne. Aseguraba que el presentador estaba siendo "muy generoso" con sus hijos y esta semana lo ha vuelto a dejar claro, puesto que según ha explicado el que fuera su marido se había quedado en casa con los niños mientras la comunicadora acudía a recibir este premio de la Fundación que crearon precisamente inspirados en su propia experiencia con su hijo Kike. "Ha sido como terminar una etapa que sientes que la vas dejando, no era una cosa de uno, era de dos, y al final lo hemos conseguido", ha explicado a los medios, reiterando que su separación ha sido "siempre" de mutuo acuerdo, "desde el principio".

Aunque siempre han estado de acuerdo, también han atravesado momentos de dificultad: "Hace dos días, el fin de semana, me dio un bajón. Y Carlitos me preguntaba, los niños cuando se dan cuenta piensan que son ellos... o sea que imagínate. Y me dijo '¿pero mamá, soy yo?' y yo le dije que no, que era todo. Y me dijo '¿la presión?' y yo '¡Sí!'", ha contado Fabiola entre risas, y llena de cariño hacia el pequeño de sus dos hijos junto a Bertín Osborne, que cumplirá 14 años el próximo mes de noviembre. "A los hermanos de niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales les toca madurar antes de tiempo. Por la parte que me toca, Carlitos es un niño que tiene esa personalidad y esa madurez", ha añadido, orgullosa. Respecto a su hijo mayor, Kike, también ha añadido que está "fenomenal", y "altísimo". "Está casi de mi tamaño y sano que es lo más importante", ha reiterado.

Fabiola se ha mudado a un luminoso apartamento cerca del estadio Santiago Bernabéu junto a sus hijos, lejos de casa a las afueras de Madrid donde vivía junto a Bertín. Su espectacular nueva vivienda, que pertenece a Carlos Sobera, la enseñó a la revista ¡HOLA! y precisamente durante la visita llegó el cantante, que acudía para saludar a sus hijos por primera vez después de haberse divorciado oficialmente el jueves 17 de febrero. Desde enero está trabajando de manera independiente, combinando su labor como presidenta de la Fundación Bertín Osborne con su puesto de directora de comunicación y marketing en una empresa inmobiliaria, lo que le ha permitido renunciar a la pensión que le podría haber correspondido en la ruptura matrimonial.

