David Broncano sorprende al contar el vínculo que le une a Alba Carrillo

David Broncando ha revelado una información sobre su vida personal que nadie esperaba: fue compañero de clase de Alba Carrillo. Con la visita de Boris Izaguirre a La Resistencia, donde el que fuera concursante de MasterChef Celebrity fue a hablar sobre los temas de plena actualidad (entre los que se encontraba el affaire de la modelo con Jorge Pérez), el presentador dio un dato sobre su etapa estudiantil cuando escuchó el nombre de la colaboradora. "Creo que esa chica iba a clase conmigo", dijo el conductor del programa para sorpresa del invitado. "No te creo. ¡Pero esto es una gran revelación!", respondió el escritor venezolano, que quiso que David se cerciorara al 100% de que era la exmujer de Feliciano López con quien compartió aula porque ese "creo" dejaba algunas dudas.

Sin estar muy convencido de si la colaboradora da Ya es mediodía era su antigua conocida, David Broncano pidió al equipo de producción que buscaran una imagen de Alba para así confirmar sus sospechas. "A ver ponedme una foto", dijo el presendor para aclarar el misterio. Segundos después, tras ver una instantánea de Carrillo en Sálvame con un vestido morado, el presentador pidió que le enseñaran un retrato más antiguo (esta vez fue la imangen de ella en el casting de Supermodelo 2007, el programa de Cuatro en que se dio a conocer) para estar más seguro. "Esta chica iba a clase conmigo, sí", confirmó entonces.

"Que venga Alba Carrillo para confirmar que fueron juntos a clase", han escrito desde las redes sociales de La Resistencia, invitando así a la colaboradora para que vaya como invitada y cuente en qué etapa compartieron aula ella y el presentador, ya que David no ha detallado cuándo coincidieron. A pesar de que no nacieron el mismo año (la ex de Fonsi Nieto es de 1986 y el novio de Silvia Alonso de 1984), ambos cursaron Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid al mismo tiempo, ya que Broncano primero comenzó Informática antes de cambiarse de titulación. ¿Se conocerán entonces de su etapa en la universidad o será del instituto?

Alba Carrillo, que sufrió una crisis de ansiedad hace unos días, continúa de plena actualidad tras la publicación de varios vídeos en los que sale en actitud comprometida con compañero Jorge Pérez, el que fuera ganador de Supervivientes. "Estoy muy disgustada. Hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando. Está muy bien que os queráis todos, pero yo también estoy en esta misma ecuación y merezco el mismo respeto porque también tengo familia", ha dicho en referencia a las declaraciones que el modelo y su mujer, Alicia Peña han publicado en sus perfiles sociales.