Anabel Pantoja explica los motivos de su ausencia en el cumpleaños de su tía Isabel

Anabel Pantoja ha explicado cuál ha sido el motivo principal por el que no ha ido al 67 cumpleaños de su tía Isabel. La influencer está muy unida a la cantante y en otras ocasiones no ha dudado en acudir a Cantora (Cádiz) para pasar este día tan especial con la que ella considera como una segunda madre, pero este año ha sido imposible porque ambas tienen las agendas muy apretadas. "Me ha dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser. Claro que la he felicitado. Ella está trabajando y yo también. Está currando a tope y creo que tampoco está allí", ha aclarado la prima de Kiko Rivera en Así es la vida.

Muy risueña y feliz por este momento personal que está viviendo junto al fisioterapeuta David Rodríguez, quien ha ocupado su corazón tras su ruptura con Yulen Pereira, Anabel también ha revelado que se reencontrará muy pronto con la intérprete de Marinero de luces para festejar este aniversario. "En unas semanitas la tengo por aquí conmigo", ha dicho la influencer refiriéndose a que Isabel viajará hasta Canarias el próximo 26 de agosto con motivo del concierto que protagonizará en el recinto del Gran Canaria Arena. "El 26 tenemos el estreno y me ha dicho que lo vamos a celebrar comiendo 'papas arrugás'", ha añadido la sobrina de la artista, contentísima con que su tía vaya allí y puedan verse tranquilamente.

Como buena creadora de contenido, Anabel también ha tenido un hueco para felicitar a su tía a través de sus perfiles sociales. La que fuese tertuliana de Sálvame ha publicado un vídeo en el que sale de la mano de la viuda de Paquirri mientras pasean por Nueva York en el último viaje que hicieron con motivo de la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos, donde su sobrina ejerció como asistente personal. "Felicidades tita, que sigas celebrando la vida por muchísimos años más y que yo lo vea. Momentos así es con los que me quedo para que podamos repetir muy pronto juntas por algún lugar de este mundo. Te quiere mucho tu gordita", ha escrito Anabel junto a varios emoticonos de tartas de cumpleaños.

Estas bonitas palabras llegan pocas semanas después de que algunos medios asegurasen que había un gran distanciamiento familiar entre tía y sobrina. Anabel siempre ha sido uno de los ojitos derechos de la Tonadillera, pero parece que se ha sentido bastante sola tras la separación de Yulen, al que conoció mientras ambos concursaban en Supervivientes. Nada más lejos de la realidad, su relación sigue siendo fuerte y estrecha. De la misma manera, parece que la vocalista se ha reconciliado con su primogénito Kiko Rivera estando a su lado en su último susto de salud.

