El conmovedor mensaje de Sergio Rico a su mujer, acompañado de una tierna foto juntos en el hospital

La recuperación de Sergio Rico (29) cada vez es más notable. El futbolista andaluz aún se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero va dando pequeños pasos que le acercan cada vez más a la normalidad, como comunicarse con sus seres queridos. Precisamente, ha querido sorprender a su mujer Alba Silva escribiéndole una romántica dedicatoria en una pequeña pizarra en la que le da las gracias por todos los mimos y cuidados que le brinda. “Buenos días, pequeña. No hay duda de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón”.

Las primeras y esperadas palabras de Sergio Rico tras el grave accidente que casi le cuesta la vida

Una declaración de amor que ha conseguido emocionar a la periodista. Además, Alba, siempre muy amable y atenta con la prensa y sus seguidores a los que ha ido proporcionando información sobre las novedades del estado de salud de su marido, ha expresado su felicidad porque, por fortuna, está viendo la luz al final del túnel después de unas semanas de lo más complicadas. “No tengo mucho mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí. Podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que estamos bien y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes”.

Alba Silva, sobre el estado de salud de su marido, Sergio Rico: 'Nos llama por nuestro nombre'

De la misma manera, Alba ha compartido algunos pequeñas pinceladas de su día a día, que mayormente transcurre en el hospital, donde no se separa ni un solo segundo del deportista al que colma de abrazos y caricias, visitando a sus perritos, refugiándose en su fe o despejandose haciendo algo de deporte o simplemente leyendo un libro.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de los mejores deseos de sus fans y amigos, entre ellos celebrities como Paddy Noarbe, la esposa de Marcos Llorente, la periodista Irene Junquera, la maniquí Teresa Baca o la influencer Patricia Gómez. “Amor de verdad”, escribía esta última.

El gran detalle de la Selección Española con Sergio Rico durante la celebración por la Nations League

Sergio Rico pasará por el quirófano

A pesar de que se encuentra mucho mejor, Sergio Rico tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para tratar una neurisma. Por el momento, esta operación no tiene una fecha exacta fijada, tal y como declaró Alba Silva ante los micrófonos de Europa Press. “Cuando los médicos consideren oportuno”.

El jugador del Paris Saint Germain, por su parte, también se ha mostrado optimista ante los avances que va haciendo. “Sigo trabajando para cada día ir a mejor. Me siento muy afortunado”. Hay que recordar que Sergio lleva un mes y medio ingresado y pasó cerca de 22 días en coma inducido tras sufrir un accidente ecuestre en la romería del Rocío. Debido a que ocurrió a primera hora de la mañana no hubo testigos que pudieran especificar qué ocurrió exactamente (él tampoco recuerda nada) por lo que el juzgado acordó archivar el caso y sobreseer la causa.