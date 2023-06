Se archiva el caso del accidente de Sergio Rico: no hay testigos que confirmen que fuera montado en el caballo Según el atestado policial nadie ha dado datos de lo que realmente sucedió

Mientras el exportero del Sevilla, Sergio Rico (29 años) va mejorando progresivamente en la UCI del hospital de la Virgen del Rocío en Sevilla, el juez del juzgado número 2 de la Palma de Condado, que instruía la causa por el accidente sufrido por el guardameta del PSG, ha acordado archivar y sobreseer el caso al no existir testigos directos de lo sucedido en la tarde del 28 de mayo.

Según el atestado, de 64 páginas, al que ha tenido acceso la cadena Ser, durante la romería de El Rocío, el caballo golpeó violentamente al joven futbolista en la cabeza, quien fue atendido por los servicios de emergencia, pero los testigos que han comparecido no vieron lo sucedido, sino las consecuencias del accidente, ya con Sergio Rico tendido sobre el suelo y aturdido. No se ha podido demostrar que estuviese montado encima del animal y el joven no recuerda nada de lo ocurrido.

Su mujer, Alba Silva, se muestra optimista dentro de la gravedad. Dijo hace escasos días a la salida del hospital que "va dando pasitos para adelante" y que ya ven "la luz gracias al hospital y al personal sanitario". La última información es que no tiene daños cerebrales, aunque necesitará rehabilitación, ya que su condición física es muy delicada después de estar sedado y llevar un mes hospitalizado. El guardameta se comunica con gestos y reconoce a los miembros de su familia, aunque continua sin poder hablar aún debido al tiempo que ha estado intubado. Su esposa ha subrayado que "desde el principio sabía que iba a salir adelante porque es un campeón".

El deportista formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo francés para el penúltimo partido de la liga gala, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo. El meta, tras ese partido, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente por el que fue evacuado el domingo 28 de mayo al hospital de la capital hispalense, en el que se encuentra desde entonces. Su familia valora cada pequeño avance en el estado del futbolista, que en este caso parece tener cada vez más cerca un feliz desenlace.