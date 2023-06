Últimas noticias sobre el estado de salud de Sergio Rico: vuelve a estar sedado en la UCI

Ell futbolista Sergio Rico continúa ingresado en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente con un caballo durante la romería del Rocío. Hace unos días que fuentes del centro sanitario confirmaban que se había retirado la sedación y su mujer, Alba Rico, aseguraba que respondía a algunos estímulos. El último parte médico, sin embargo, informa que el portero del Paris Saint Germain "se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío".

La cuñada de Sergio Rico escribe una conmovedora carta tras el accidente del futbolista

Los médicos continúan pendientes de su evolución y se espera que, si no hay cambios importantes, el lunes ofrezcan nuevas noticias sobre su salud. Alba Rico no se separa del lado de su marido y se muestra esperanzada, "un día más es un día menos", asegura, pero también abatida después de tantos días de incertidumbre. En las últimas imágenes de la joven saliendo del hospital, pide con mucha educación a la prensa que la espera en la puerta pendiente de la evolución de Sergio, que no la graben en esta ocasión ya que está pasando por "un mal día".

Alba, que ha estado cada día junto a su marido, también ha agradecido las constantes muestras de cariño hacía al portero que llegan de todos los ámbitos, pero en especial del mundo del fútbol, que se ha volcado con él dejando al margen colores y rivalidades. "No puedo agradecer lo suficiente todo el cariño mostrado a Sergio en estos momentos difíciles. Seguro que estará muy orgulloso de su equipo, del cariño que le han mostrado sus compañeros y de la afición que coreó su nombre de principio a fin. Seguimos luchando juntos para ganar esta batalla. Muchas gracias, otra copa en casa", escribió Alba tras el homenaje que le rindió su equipo, el Paris Saint Germain durante el partido en el que se proclamaron campeones de la liga francesa.

Se acerca una fecha clave en la discreta historia de amor de Alba y Sergio ya que el 11 de junio se cumple su primer aniversario de boda. Una fecha que, sin duda, no será como esperaban. Pronunciaron el 'sí, quiero' en la iglesia de Santa Ana en Triana y lo celebraron en el Cortijo La Caprichosa, donde les acompañaron personas de su entorno como Andrea Salas, la mujer de Keylor Navas. Aquel día la familia de la empresaria celebró a su lado su inmensa felicidad, y ahora la apoyan en sus peores momentos, convirtiéndose en su "sustento". Su hermana Rocío ha destacado de ella la valentía y la lucha, ha asegurado que mira al miedo de frente cada día y se ha mostrado segura de que pronto "vendrá la calma".