Sergio Rico será operado en los próximos días

A pesar de que hace unos días Alba Silva se mostraba confiada en que su marido Sergio Rico, de 29 años, iba a recibir pronto el alta hospitalaria, de momento la vuelta a casa del deportista tendrá que esperar. Le espera una nueva intervención quirúrgica como se acaba de conocer. Después de mes y medio de ingreso hospitalario y cerca de 22 días en coma inducido, el portero del PSG se recupera en planta de las lesiones (sufrió un traumatismo craneoencefálico) y sigue un programa de rehabilitación. “Está en planta, poco a poco, despacito pero intentando cada día mejorar un poquito” contó su mujer a la salida de la clínica. Comentó Alba que tiene que recuperar la masa muscular pues ha perdido peso.

“Tiene que seguir aquí” apuntó la mujer del deportista, que explicó que de momento el alta no se va a producir. “Ojalá pronto, pero de momento tiene que seguir aquí hasta que salga del todo perfecto” apuntó. No hizo referencia a la intervención que tendría programada el deportista para tratar un aneurisma que se le realizará en los próximos días (informó de ello el diario sevillano Muchodeporte y los diarios deportivos), lo que no supone sin embargo un paso atrás en su recuperación. Hace solo unos días la propia Alba compartía la primera foto de Sergio tras el accidente en el que estuvo a punto de perder la vida. Se ve en la imagen a la pareja cogida de la mano viendo un vídeo en una tablet. “No es dónde, sino con quién” escribió demostrando el apoyo incondicional que se profesan.

También Sergio Rico reapareció en sus perfiles sociales para agradecer todo el cariño y apoyo mostrado por su equipo y por quienes se han interesado por su estado. “Muchas gracias a todos. Espero estar pronto a vuestro lado” señaló. Comentó además que se está esforzando para recuperar pronto las fuerzas y volver a estar al cien por cien. “Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor. Me siento afortunado, una vez más, gracias a todos y espero poder veros pronto” puso, refiriéndose por primera vez al grave incidente que sufrió durante la romería del Rocío.

Durante la romería del Rocío, un caballo golpeó violentamente al joven futbolista en la cabeza, quien fue atendido por los servicios de emergencia, según el atestado de lo ocurrido (la cadena Ser tuvo acceso al documento). Los testigos que comparecieron durante la investigación del caso no vieron lo sucedido sino las consecuencias, a Sergio Rico ya tendido en el suelo y aturdido. Dado que él tampoco recuerda nada el juzgado acordó archivar el caso y sobreseer la causa, pues no existe un testimonio directo de lo que pasó el 28 de mayo. Después de semanas de incertidumbre y preocupación por su estado, el deportista recuperó la consciencia y ha ido mejorando, algo que ha supuesto una gran alegría y alivio para su familia.