Alba Silva cuenta la última hora sobre la recuperación de su marido Sergio Rico: 'Puede hablar sin problema'

La evolución de Sergio Rico es excelente y su mujer Alba Silva se confiesa feliz por los pasos que va dando el deportista. Él mismo recurrió a sus perfiles sociales para dar las gracias a las personas que le han enviado su cariño a lo largo de estas semanas, un mensaje sobre el que se ha pronunciado su mujer. “Cada día se encuentra mejor y puede él mismo escribir, pero bueno, con paciencia” apuntó prudente a su llegada al centro hospitalario en el que el futbolista permanece ingresado desde el pasado 28 de mayo. Comentó además Alba que son tantas cosas las que han ocurrido en este casi mes y medio que su marido aún no sabe todo. “Está superagradecido, pero ya te digo, todavía no sabe ni la mitad de lo que ha pasado” dijo.

Alba Silva confiesa quien está siendo su persona 'salvavidas' durante estos duros momentos

El apoyo y el cariño que no deja de llegarles supone una inyección de energía porque “recibir el amor de todo el mundo es de agradecer”. Entre los avances que ha hecho su marido, Alba destaca que “puede hablar sin problema” a pesar de que ha pasado muchas semanas intubado y de que se había comentado que tenía dificultades. “Al principio le costaba más, pero ya puede hablar perfectamente” contó. Hace unos días aseguraba Alba que el portero del PSG estaba evolucionando a pasos agigantados, algo que tenía entusiasmada a la familia y también al equipo médico.

Alba Silva intenta 'transmitir toda la fuerza' a Sergio Rico y se refugia en la fe en estos duros momentos

Sergio Rico ingresó en la UCI del hospital universitario Virgen del Rocío el pasado 28 de mayo tras el accidente que sufrió durante la celebración de El Rocío. El guardameta sufrió un traumatismo craneoencefálico y un derrame cerebral después de que un caballo le coceara en la cabeza. El juez del juzgado número 2 de la Palma del Condado ha decidido sobreseer el caso, ya que el informe de la investigación revela que no hay testigos directos de los hechos como para imputar ningún delito o negligencia.

Durante todo el tiempo que ha permanecido el futbolista en coma, Alba no se ha separado de su marido. Manifestó su preocupación y la esperanza en su recuperación en sus perfiles a través de diversos mensajes y también recordó a su marido con inmenso cariño el día de su primer aniversario de boda, el 11 de junio. “Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, me esperabas con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente que queremos” escribió recordando varias imágenes de su enlace. “Era el momento que soñábamos desde que nos conocimos porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida. Nunca jamás había conocido a nadie con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca” concluyó.