Alba Silva se refugia en la fe y confiesa que 'está más positiva' al dar la última hora del estado de Sergio Rico

Loading the player...

Desde que el 28 de mayo Sergio Rico sufrió un accidente en El Rocío (Huelva) que le provocó un grave traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo y recibir varias patadas del animal, su mujer no se separa de su lado. Alba Silva acude cada día al hospital Virgen del Rocío de Sevilla para seguir de cerca su evolución y transmitirle toda su energía. Se ha convertido en su portavoz, actualizando periódicamente la información sobre su estado. A pesar de la difícil situación que está viviendo, en sus últimas declaraciones ha destacado que no pierde la fe y ha desvelado cómo evoluciona el futbolista. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

La conmovedora carta de Alba Silva a Sergio Rico en su primer aniversario de boda: 'Sé que no te vas a rendir'

Alba Silva confirma que Sergio Rico ha tenido un importante avance al cumplirse diez días de su ingreso

Alba Silva rescata un emotivo vídeo bailando con Sergio Rico mientras el futbolista sigue hospitalizado