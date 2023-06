La conmovedora carta de Alba Silva a Sergio Rico en su primer aniversario de boda: 'Sé que no te vas a rendir' Dos semanas después del accidente, el portero del PSG permanece ingresado en la UCI y este viernes volvió a ser sedado

El 11 de junio es un día cargado de emociones para Alba Silva: su aniversario de boda. La periodista, que no se ha separado de su esposo Sergio Rico desde que sufriera un grave accidente equino en El Rocío, ha querido recordar con una preciosa carta el momento en el que pasó por el altar con el arquero del París Saint Germain. “Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, me esperabas con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente que queremos”.

Un sí quiero muy deseado por ambos, puesto que mantuvieron un bonito noviazgo durante más de siete años y esperaban con ansía dar un paso más en su relación. “Era el momento que soñábamos desde que nos conocimos porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida. Nunca jamás había conocido a nadie con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca”.

El enlace tuvo lugar en la Iglesia de Santa Ana en Triana (Sevilla). Tras el servicio religioso, los felices recién casados reunieron a todos sus familiares y amigos en una divertida celebración de temática ibicenca en la que no faltaron la música, la comida y las sorpresas. “Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta también hay días grises, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo, siendo una familia”.

En esta carta, la influencer también ha rogado por la salud del deportista, que se encuentra en la UCI y sedado de nuevo. Su deseo es que vuelva a su lado para hacer realidad todos esos sueños que todavía le faltan por cumplir. “Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todos los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor”.

Aunque Alba siempre se ha mostrado prudente, confía en el equipo médico que cuida al futbolista en el Hospital Virgen del Rocío y ve con optimismo cada pequeño progreso. “Hemos superado mucho juntos y sé que podemos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que solo tú me sabes dar”.

Una misiva que Alba ha finalizado asegurando a su esposo que, tan pronto como sea posible, van a festejar cada instante que la vida les ofrezca sin separarse ni un segundo. “No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo Serg. Siempre fuertes”.

