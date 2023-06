Alba Silva intenta 'transmitir toda la fuerza' a Sergio Rico y se refugia en la fe en estos duros momentos La empresaria no se separa del jugador del PSG, que está 'controlado' dos semanas después de su grave accidente ecuestre

Desde que el 28 de mayo Sergio Rico sufrió un accidente en El Rocío (Huelva) que le provocó un grave traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo y recibir varias patadas del animal, su mujer no se separa de su lado. Alba Silva acude cada día al hospital Virgen del Rocío de Sevilla para seguir de cerca su evolución, trasladarle toda su energía y recordarle que juntos son un equipo invencible y que como se prometieron hace justo un año ante el altar, están juntos en la salud y en la enfermedad. Este martes, durante una de sus visitas, la empresaria ha explicado ante las cámaras de Europa Press que "sigue todo un poco igual" y no tiene "muchas noticias" nuevas que dar acerca del portero del PSG.

Son momentos muy complicados para el círculo íntimo del deportista andaluz y su esposa asegura que tienen "altibajos todo el tiempo y hay que estar preparada tanto para los buenos como para los malos". Con semblante serio y la mirada oculta tras unas gafas de sol pero a la vez con gran entereza, Alba asegura que en la familia están "intentando ser fuertes y transmitirle toda la fuerza posible". Además, se sienten muy queridos y apoyados gracias a las muestras de cariño que reciben constantemente y reconoce que tienen "mucha fe" en la que refugiarse.

El lunes, la influencer explicaba que el jugador "está estable y eso es lo más importante ahora mismo, que esté controlado y poco a poco va para arriba". Unas palabras esperanzadoras que llegan después del comunicado del fin de semana, en el que explicaban que el compañero de Sergio Ramos y Messi durante las dos últimas temporadas "se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la UCI. Los especialistas de Medicina Intensiva continúan vigilantes y a la espera de evolución". Estas palabras fueron interpretadas como un paso atrás ya que anteriormente se le había retirado la sedación y respondía a algunos estímulos según confirmaba su esposa.

La familia, el sustento para Alba en sus peores días

Alba, que tiene esperanzas de celebrar el próximo año su segundo aniversario de boda "como Dios manda", está arropada en todo momento por su familia, que no suelta su mano. Sus dos hermanas mayores, dice, son "mi sustento cada día" y quiere que sigan remando juntas porque tiene la certeza de que a Sergio "le llega toda nuestra fuerza". Rocío Silva, que es cantante, asegura que la empresaria mira al miedo de frente cada día, le planta cara y llora a escondidas para no hacer sufrir a su entorno a pesar de encontrarse rota y cansada. En un conmovedor mensaje, la artista no solo aplaude la valentía de su hermana sino que también le pide a su cuñado que "pelees como sabes hacerlo, como el titán que eres".