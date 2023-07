Una fan de 40 años menor: así fue el gran amor de Tony Bennett que se convirtió en su esposa y fue un apoyo fundamental

El mundo de la música aún continúa de luto. Uno de los artistas más grandes de la industria musical, Tony Bennett, se marchaba este viernes 21 de julio a sus 96 años de edad, a causa del Alzheimer que le fue diagnosticado en 2016. Junto a él, y hasta el último suspiro, ha estado el amor de su vida, Susan Crow (56 años), quien ha estado a su lado durante toda su batalla contra la enfermedad.

Para Tony, su familia lo era todo. "No hay nada que me haga sentir más orgulloso que mis cuatro hijos y mis siete nietos", llegó a comentar para Forbes hace siete años. Pero también le importaba, y mucho, su esposa Susan Crow, la persona que le cuidó desde que empezó con el Alzheimer. Fue en 1983 cuando el intérprete conoció a la mujer de su vida, una fan de 19 años de lo más especial, con la que se cruzó entre bastidores en uno de sus espectáculos. Además, por aquel entonces era la presidenta del club de fans de Tony Bennett en San Francisco.

Susan era una profesora, de 40 años menor que él, que le robó el corazón de forma inmediata. De hecho, se podría decir que la conoció antes de que ella naciera, ya que, por casualidades de la vida, Tony se hizo una fotografía con la madre de Susan Crow, Marion Crow, en uno de sus conciertos en 1966: "Por azares del destino, Marion estaba embarazada en ese momento de... ¡Susan!", escribió el propio Bennett en sus memorias de 2016. Se volvieron inseparables y juntos protagonizaron una historia de amor de película de Hollywood.

24 años después de conocerse, y de vivir multitud de anécdotas juntos, la pareja se dio el 'sí, quiero'. Según diversos medios estadounidenses, Susan siempre fue una pieza clave en el desarrollo musical de Tony. Sobre todo cuando muchos de sus fans se volvieron en su contra hace ya una década, por sus palabras inapropiadas sobre los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos. Sin embargo, con Lady Gaga volvió a recuperar su popularidad. Con ella grabó el álbum Cheek to Cheek. Tras diagnosticarle Alzheimer en 2016, Bennett continuó haciendo música pero dejó de hablar con la prensa. El artista delegó todo en su mujer, quien se convirtió en la portavoz de su marido: "Aun me reconoce y a sus niños también. Para ellos, esa es una gran bendición", dijo en 2021 la propia Susan.

Dos matrimonios fallidos

Susan Crow fue su amor definitivo, pero antes de convertirse en la mujer de uno de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett se casó en dos ocasiones más. La primera, Patricia Beech, la conoció poco tiempo después de alcanzar la fama con su éxito Because of you, en 1951. Contrajo matrimonio al año siguiente, tuvieron dos hijos -Danny y Dae- y se divorciaron 15 años después. La segunda esposa fue Sandra Grant, con la que tuvo dos hijas, Joanna y Antonia. Se casaron en 1971, pero se separaron al poco tiempo.