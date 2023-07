Muere el cantante Tony Bennett a los 96 años

Tony Bennett, el mítico cantante de las canciones clásicas estadounidenses ha muerto este viernes en Nueva York a los 96 años de edad, dos semanas antes de celebrar su cumpleaños. La publicista Sylvia Weiner ha confirmado el fallecimiento del artista a The Associated Pressy y aunque no cita una causa específica, se sabe que el intérprete sufría Alzheimer desde 2016.

Bennett, el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, solía decir que su ambición de toda la vida era crear "un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos". Lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy, todos menos dos después de cumplir los 60 años, y disfrutó del afecto del público y de otros artistas desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga.

Una carrera repleta de éxitos

Su dilatada carrera empezó en 1936, cuando con solo 10 años actuó ante el alcalde de Nueva York, y en 1952 publicó su primer trabajo discográfico. Pero en la primera década de los 2000 su figura volvió a cobrar vigencia gracias a los duetos que compartió con Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, Alejandro Sanz, Gloria Estefan o Vicente Fernández, entre otros.

En 2014, de hecho, grabó un disco a con Lady Gaga (Cheek to Cheek) en el que interpretaban temas clásicos y que llegó al número 1 de las listas de ventas de EEUU, superando el millón de copias vendidas en todo el mundo y ganando un Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

Los Bennett, una familia de artistas

El artista deja viuda a su actual esposa, Susan, 40 años más joven que él, y huérfanos a sus dos hijos varones, Danny y Dae Bennett, y a sus dos hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett. Además el 'galán de la música' tenía 9 nietos.

Danny Bennett ha sido el mánager de su padre durante los últimos 40 años, aportando un soplo de aire fresco a la carrera de Tony Bennett. Ayudó a ganar el Grammy al Mejor Álbum de 1995 por 'Tony Bennett: MTV Unplugged'. También trabajó como productor para algunos de sus proyectos de televisión, lo que le valió personalmente dos nominaciones al Emmy y una victoria.

Aunque su hijo Dae no ha estado tan involucrado profesionalmente con su padre, ha adoptado sus habilidades musicales. Dae ha ganado siete premios Grammy y un Emmy como productor musical e ingeniero de audio. Tony Bennett se casó con su segunda esposa, la actriz Sandra Grant, el mismo año en que se divorció de la primera. Tony y Grant dieron la bienvenida a dos hijas juntos, Joanna en 1970 y Antonia en 1974. A Joanna le gustó la actuación y apareció en varios programas de televisión y películas.

Aunque Antonia tiene algunos créditos de actuación a su nombre, incluido «Changeling» junto a Angelina Jolie en 2008, es más conocida en el mundo musical. Antonia estudió en el Berkeley College of Music y forjó su propia carrera en la música alternativa y jazz. También ha ayudado a su padre durante las giras.