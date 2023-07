Kourtney Kardashian presume de 'tripita' en bikini

Fue de una manera muy original como Kourtney Kardashian, de 44 años, comunicó al mundo (y también a su marido), que está embarazada. La mayor de las conocidas hermanas desplegó un enorme cartel el pasado 17 de junio durante uno de los conciertos de Travis Barker, mientras el músico estaba sobre el escenario. La pareja atraviesa sin duda un momento dulce y la futura mamá está aprovechando las altas temperaturas veraniegas para relajarse en las playas de Hawaii. Disfruta así la primera del clan Kardashian de unos días de descanso en los que ha presumido de embarazo en bikini, dejando a la vista sus curvas (lo mismo que ha hecho en sus perfiles).

En unas divertidas imágenes, en las que comparte plano con la influencer Addison Rae, Kourtney muestra cómo avanza su estado de gestación del que es su primer hijo en común con el músico, con quien se casó en una boda de ensueño en mayo de 2022 en Italia. Para Kourtney este es su cuarto bebé, después de los tres niños, Mason, Penélope y Reign, que tiene fruto de su relación con Scott Disick. Travis tiene también tres hijos, Landon, Alabama y su hijastra Atiana de la Hoya.

Hace cerca de un mes, la pareja anunciaba, con un redoble de tambores, el sexo del retoño que venía en camino: es un niño del que aún no han desvelado el nombre. “Travis, estoy embarazada” ponía el cartel con el que comunicó la gran noticia a su marido que no tardó en bajarse del escenario para abrazar a su esposa. Kardashian, de 44 años, y Barker, de 47, ya habían contado que su deseo era formar una familia juntos. Hicieron así todo lo posible para lograrlo (recurriendo incluso a varios tratamientos de Fecundación in Vitro). “Nos encantaría tener un bebé, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si es un bebé, entonces sucederá” dijo Kourtney en el reality The Kardashians.

El embarazo es sin duda el mejor regalo para la pareja, que acaba de celebrar su primer aniversario de boda. No fue una sino tres las ocasiones en las que dijeron “sí quiero”. El primero fue en Las Vegas, el segundo fue civil, en California y, el último, tuvo lugar en Portofino, en el lujoso Castello Brown, la fortaleza del siglo XVI donde se celebró una gran fiesta a la que asistieron familiares y amigos. La pareja se conocía desde hace varios años, una amistad que con el tiempo se ha convertido en esta romántica historia de amor.