Kourtney Kardashian comparte las primeras fotografías presumiendo de curvas premamá

Kourtney Kardashian está en una nube. La socialité ha cumplido su sueño de ampliar la familia y en unos meses dará la bienvenida a su primer hijo en común con su marido Travis Barker. Tras su original y multitudinario anuncio en el concierto de Blink 182, grupo del que el músico es baterista, la hermana mayor de Kim Kardashian ha compartido en su perfil público las primeras fotografías presumiendo de sus curvas premamá.

En las imágenes la empresaria aparece ataviada con un top transparente, que dejaba a la luz su abultada tripita, y unos pantalones de cuero de tiro bajo. Por su parte, el artista, haciendo gala de su profesión como percusionista, simula que toca las baquetas encima de su bebé. En otros de los retratos podemos ver a la pareja, que no puede estar más feliz, dándose besos y abrazos, así como el momento en el que la influencer dio la noticia de la dulce espera a su esposo. “Estoy abrumada, llena de gratitud y alegría por esta bendición que es un plan de Dios”, ha confesado Kourtney.

A los pocos minutos la publicación se ha llenado de mensajes de cariño y enhorabuena por parte de su comunidad de seguidores y otros rostros conocidos, como Meghan Fox y la influencer Chiara Ferragni. Por supuesto, a las felicitaciones también se han unido la futura abuela Kris Jenner y las orgullosas tías, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner. Demostrando de nuevo que esté clan está de lo más unido, tanto en los buenos como en los malos momentos.

El camino a la paternidad no ha sido nada sencillo para Travis y Kourtney. A sus 44 años, la modelo se ha sometido a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y a otros remedios naturales para poder quedarse embarazada. A pesar de que muchas pruebas resultaron negativas, la celebrity nunca se rindió, confiando en su fé tal y como explicó en la última temporada del reality show Keeping Up With The Kardashian. “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”.

Un pequeño milagro que coincide con su primer aniversario de casados. Tras varios años de noviazgo, Travis y Kourtney se comprometieron en noviembre de 2021. Un amor tan grande como el suyo mereció una celebración por todo lo alto por lo que pasaron por el altar en tres ocasiones: una boda secreta en Las Vegas, una ceremonia civil íntima en California, y, finalmente, una gran y lujosa fiesta con sus familias en un palacio de Portofino (Italia).

De esta manera, su numerosísima familia acogerá con los brazos abiertos a un nuevo integrante. Cabe recordar que Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason, Penélope y Reign, de 13, 10 y 8 años respectivamente, nacidos de su anterior matrimonio con Scott Disick. Travis Barker, por su parte, es padre de dos adolescentes fruto de su relación con Shanna Moakler: Landon y Alabama, de 19 y 17 años. Además, adoptó a la hija de su exmujer, Atiana (22), a la que ha criado desde que tan solo era una niña.

