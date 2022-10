Kourtney Kardashian explica por qué no vive con su marido, Travis Baker La hermana mayor del clan Kardashian ha hablado sobre cómo llevan ella y el músico su día a día en común

Loading the player...

Pronunciaron el "sí, quiero" hasta tres veces, en Las Vegas, Santa Bárbara y Portofino, y no hay duda de lo unidos que están, pues lo demuestran con frecuencia ante sus seguidores. Además, han formado una gran famillia. Ella tiene tres niños, Mason, Penelope y Reign, fruto de su relación con Scott Disick, mientras que él también es padre de Landon y Alabama, así como de su hijastra Atiana de la Hoya. Está claro que Kourtney Kardashian y Travis Baker forman una pareja consolidada... y, sin embargo, no viven juntos. La propia Kourtney ha hablado sobre su vida en común, explicando los motivos de esta decisión. Dale al play y no te lo pierdes.

-El reality de 'Las Kardashian' vuelve con bodas, embarazos y todas estas sorpresas