Emociones a flor de piel de Tamara e Iñigo con sus íntimos en el broche de oro a tres días de boda

Punto final a la boda del año, la que han protagonizado durante los tres últimos días Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Para poner el broche de oro a un acontecimiento de tal calibre, los dos enamorados han vivido este domingo una última jornada de grandes emociones que se convertía en el mejor cierre posible y la guinda perfecta a todas las celebraciones. Junto a sus respectivos grupos de amigos, algunos más cercanos que otros, los recién casados han disfrutado al máximo de este encuentro el día después de darse el 'sí, quiero'.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva ya son marido y mujer: así ha sido su romántico 'sí, quiero'

"Sobre todo, dar gracias a Dios por este matrimonio lleno de amor que acaba de empezar. Os queremos", les ha dicho Casilda Finat, una de las inseparables de la marquesa de Griñón, a la vez que compartía varias imágenes de la cita que ha tenido lugar en el lujoso hotel Ritz de Madrid. Un almuerzo donde no solo han podido degustar las 'delicatessen' que les servían en el plato, sino que daba lugar a escenas realmente entrañables entre algunas de las presentes.

Las imágenes que demuestran que Tamara e Iñigo celebraron su boda hasta la madrugada

Allí estaban Luisa Bergel, Andrea Gómez-Acebo, Verónica Godoy, Ani Finat y Huga Rey, esta última fundiéndose en un cariñoso abrazo con la hija de Isabel Preysler que reflejaba a la perfección el aprecio que se tienen. La ya convertida en flamante esposa estaba muy pendiente de sus íntimas en todo momento, como el instante en el que cogía también por la espalda a una de ellas mientras sostenía en sus manos un precioso ramo de flores.

De Isabelle Junot a Vicky Martín Berrocal: la larga lista de invitados a la boda

No podía faltar tampoco la foto de grupo o de "familia", como las amigas de Tamara Falcó se consideran entre ellas. Prueba de ello es la mítica canción con la que Casilda ha querido ambientar dichas instantáneas en su perfil público: el popular y festivo tema We are family que el legendario grupo femenino estadounidense Sister Sledge lanzó allá por 1979.

Isabel Presyler, muy feliz, llegó a la boda de Tamara junto a sus hijos Chábeli, Julio y Ana Boyer

Entre los invitados al 'brunch', de los cuales hay quienes ejercieron el sábado como testigos en la boda, también se encontraban los hermanos de Iñigo Onieva, Alejandra y Jaime, así como su principal grupo de colegas que se hacen llamar de forma divertida 'Los curris'. Los que finalmente no estuvieron en el hotel del centro de la capital eran otros seres queridos de la Marquesa como Julio Iglesias Jr o Ana Boyer, que se reunían con más allegados a la misma hora y a partir del mediodía en casa de Isabel Preysler.

Las joyas más espectaculares que han lucido las invitadas en la boda del año

Una vez acabado el almuerzo, pasadas las seis de la tarde, la protagonista no ha ocultado la felicidad que siente en esta nueva etapa tan especial para ella y toda su gente: "Muy contentos, muchas gracias", decía a la prensa al salir de la reunión. Por su parte, Iñigo aseguraba a los reporteros desde el interior del coche que los iba a llevar que Tamara es "la mujer de mi vida".

Loading the player...

La felicidad de Tamara Falcó e Iñigo Onieva a la salida del almuerzo con sus amigos