Silvio Berlusconi despedido en un funeral íntimo en su casa, ¿quién asistió?

Silvio Berlusconi será despedido hoy en un multitudinario funeral de Estado en el Duomo de Milán, donde desde primera hora se han congregado numerosos ciudadanos anónimos para dar el adiós al político y empresario. Será esta una ocasión en la que diversas personalidades del mundo de la política y la cultura despedirán al mandatario, que murió a los 86 años a causa de la leucemia crónica que padecía. Antes de este masivo adiós, ha tenido lugar una ceremonia más sencilla y privada en San Martino, la villa que tenía en la ciudad de Arcore, donde quedó instalada su capilla ardiente. El martes 13 de junio por la mañana se dieron cita en la residencia, como informó Il Corriere della Sera, su hermano Paolo y sus cinco hijos en un rito privado que, como apunta el diario, estuvo marcado por la emoción.

Pier Silvio Berlusconi saliendo de la casa de su padre en Arcore

Fue una muestra de cercanía entre los cinco hijos del empresario, Marina, de 57 años, y Pier Silvio, de 54, fruto de su primer matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio, Bárbar, de 39, Eleonora, de 37, y Luigi, de 35, nacidos de su relación con la actriz Verónica Lario. Cercanía que se manifestó también en el homenaje que le rindieron en las páginas del citado diario en el que se publicó una imagen de Berlusconi con un mensaje firmado por todos en el que se leía: “Gracias por tu vida. Gracias por el amor. Siempre vivirás dentro de nosotros”. En la residencia del mandatario estuvieron además sus colaboradores Gianni Letta y Marcelo Dell’Utri, el viceministro Valentino Valentini y la política Licia Ronsulli, personas muy cercanas a Berlusconi que le dieron su particular despedida.

Giorgia Melony en la capilla ardiente de Silvio Berlusconi

No se informa de que estuviera en la casa Marta Fascina, que era la actual pareja de Berlusconi y 53 años menor que el mandatario. La relación de esta con los hijos de su pareja nunca fue buena, hasta el punto que se dijo que habrían sido ellos quienes habrían presionado a su padre para que no se casara de nuevo. Sí se la espera sin embargo en el funeral de Estado en Milán. Ya entrada la tarde, pasaron por la capilla ardiente la primera ministra Giorgia Melony, el presidente del Senado Ignazio La Russa y el exfutbolista Franco Baresi.

Matteo Salvini en la capilla ardiente de Silvio Berlusconi

El consejero delegado de Mfe -Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, enviaba estos días una carta a todos los colaboradores del grupo, para animarles a seguir trabajando por el legado y la memoria de su padre. “No hay palabras para describir mi emoción cada vez que me decía: 'Estoy orgulloso de ti y de lo que haces'. Y siempre he sabido muy bien que nos hablaba a todos: yo solo no podía. Era un hombre que daba mucho, mucho. Que creaba mucho. Y siempre consideró a nuestra empresa como su criatura amada. Mi papá, nuestro fundador, siempre los ha amado a todos, uno por uno" señala. “Hoy debemos mirar hacia adelante y comprometernos cada vez más, debemos construir un grupo aún más fuerte y más vivo. Tenemos que hacerlo por Mediaset. Tenemos que hacerlo por todos nosotros. Pero sobre todo queremos hacerlo por él” concluye.

Antonio Tajani en la capilla ardiente de Silvio Berlusconi

El funeral del mandatario tendrá lugar hoy a las 15 horas en una ceremonia en Milán con un máximo despliegue. El aforo de la catedral aumentó hasta las 2.300 personas y además otras 9.000 podrán seguirlo por las dos pantallas instaladas en el exterior del Duomo. La guardia de honor esperará el féretro con los restos de Berlusconi en el exterior del templo, en cuyo atrio estará el arcipreste de la catedral, monseñor Gianantonio Borgonovo, que lo escoltará hasta el altar mayor. La misa estará presidida por el arzobispo Mario Delpini, acompañado por una decena de concelebrantes y una treintena de cantantes del coro de la catedral. Se prevén además fuertes medidas de seguridad debido a la presencia de jefes de Estado y personalidades políticas del país.