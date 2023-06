Silvio Berlusconi muere a los 86 años

Silvio Berlusconi ha fallecido en el hospital San Raffaele de Milán. El exprimer ministro, líder de Forza Italia, fundador de Mediaset y expresidente del equipo de fútbol AC Milan, tenía 86 años y padecía leucemia mielomonocítica crónica.

- Así es Marta Fascina, la novia de Silvio Berlusconi 53 años menor que él

La salud del italiano era muy frágil. El 19 de mayo recibió el alta tras permanecer 45 días hospitalizado por una neumonía y el pasado viernes, 9 de junio, tuvo que ser ingresado de nuevo. Finalmente, ha muerto este lunes a las 9:30 horas acompañado de su familia. Su hermano Paolo y cuatro de sus cinco hijos (Eleonora, Barbara, Marina y Pier Silvio) han llegado muy temprano al hospital, donde ya se encontraba su novia Marta Fascina, de 33 años y diputada de Forza Italia, con quien Berlusconi celebró una peculiar boda (sin certificado legal de por medio) en marzo de 2022.

Fabio Ciceri, el hematólogo de San Raffaele que ha tratado al político en los últimos meses, ha sido visto por las inmediaciones del hospital, pero ha asegurado a los medios que cubrían la noticia que no iba a hacer declaraciones al respecto. "Nada de ruedas de prensa", ha dicho.

El cuerpo sin vida de Berlusconi será trasladado a última hora de la mañana a su lujosa Villa San Martino para ser velado. Esta residencia está situada en Arcore, una ciudad de la provincia de Monza y Brianza, a 20 kilómetros de Milán. Allí se encuentra ya Marina, primogénita de Berlusconi. El funeral tendrá lugar el miércoles en la Catedral de Milán, ciudad natal de Berlusconi, donde creció como hijo de un empleado de banca, Luigi, y de una ama de casa, Rosa.

Berlusconi ha ocupado en tres ocasiones la jefatura de Gobierno: de mayo de 1994 a enero de 1995, de junio de 2001 a mayo de 2006 y de mayo de 2008 a noviembre de 2011. Durante los años de su último mandato vio reducida su popularidad y en 2013 fue inhabilitado tras ser condenado por fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. Esta sentencia impidió que desempeñase cualquier cargo directo en política hasta que fue elegido en el Parlamento Europeo en 2019. En 2022 volvió a ocupar un escaño en el Parlamento italiano con la victoria del centro derecha en el país.

Los problemas de salud de Berlusconi

En 1997 le extirparon un tumor maligno en la próstata. Esta intervención permaneció en secreto, hasta que él mismo relató públicamente lo que había ocurrido. En 2006 fue operado en una clínica de Cleveland, en Estados Unidos, donde se le implantó un marcapasos. Diez años después, pasó de nuevo por el quirófano, esta vez en el hospital San Raffaele de Milán, donde se le sustituyó la válvula aórtica -que separa el corazón de la aorta y que se abre y cierra para permitir que la sangre fluya hacia el resto del cuerpo- por una biológica de origen animal. En 2009 fue hospitalizado tras sufrir un brutal ataque en la plaza del Duomo de Milán cuando le lanzaron una figura de este monumento que le provocó una fractura nasal, la rotura de varios dientes y una lesión lacero-contusa interna y externa en el labio.

En 2013 y 2014 fue ingresado por un problema ocular (uveítis); en 2019 fue operado de una obstrucción intestinal y en 2020 tuvo que ser hospitalizado de gravedad tras contagiarse de Covid. "Quiero asegurar que estoy bien. Yo también soy víctima como tantos italianos del contagio por Covid. Una enfermedad de la que nunca hemos apreciado la importancia ni los riesgos que conlleva y la consecuente necesidad de medidas más rigurosas en la tutela de la salud pública", dijo en aquel momento.

Reacciones

La muerte de Berlusconi ha provocado una oleada de reacciones. "Silvio Berlusconi hizo historia en este país. Muchos lo amaban, muchos lo odiaban: todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política pero también económica, deportiva y televisiva no tuvo precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, sus seres queridos, sus empresas. A todos los que lo amaron, mi más afectuoso y sincero abrazo. En estas horas llevo conmigo los recuerdos de nuestros encuentros, de los tantos consejos, de nuestros acuerdos, de nuestros enfrentamientos. Pero sobre todo de una llamada telefónica en la que Silvio, no el Presidente, me hizo derramar una lágrima al hablar de mi madre. Te vamos a extrañar Pres, que la tierra te sea leve", ha escrito Matteo Renzi, exmandatario italiano y líder del partido Italia Viva.

Matteo Salvini, vicepresidente del Ejecutivo italiano, también se ha despedido del italiano. "Hoy pierdo a un gran amigo. Guardo como un regalo precioso el valor de su amistad, sus consejos, su generosidad, su respeto, su genio, sus raros y cariñosos reproches seguidos inmediatamente de cumplidos y atenciones únicas. Has hecho tanto por Italia y por los italianos, dejas un vacío difícil de llenar, a partir de hoy dedicaremos todo nuestro empeño y todo nuestro empeño a continuar los mil caminos que primero viste y trazaste. El mayor legado que dejas en esta tierra, que son tu espléndida familia y tus seres queridos, valdrá mil vidas más. Buen viaje Silvio, amigo".

"Silvio Berlusconi fue ante todo un luchador, fue un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones y fue precisamente ese coraje y esa determinación lo que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia, lo que le permitió impresionar. avances reales y propios en el mundo de la política, la comunicación y los negocios", ha dicho la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni. "Con él Italia aprendió que nunca se le deben imponer límites. Aprendió que nunca debe rendirse. Con él hemos luchado, ganado, perdido muchas batallas. Y para él también traeremos a casa los objetivos que nos propongamos juntos. Adiós, Silvio", ha añadido.