Diputada de su partido y 53 años menor: Marta Fascina, la novia de Silvio Berlusconi que estuvo con él hasta el final No se separó del lado del político en los últimos años y fue su apoyo durante los problemas de salud que afrontó

Silvio Berlusconi ha muerto a los 86 años en Milán a causa de la leucemia que padecía, una enfermedad que en los últimos meses le obligó a ingresar en varias ocasiones en el hospital. En sus últimos días no se separó de su lado su actual pareja, Marta Fascina, de la que le separaban 53 años (ella tiene 33) y con quien comenzó a salir en 2020. La pareja incluso llegó a celebrar un enlace simbólico para afianzar su noviazgo en el mes de marzo de 2022, una fiesta del amor la llamaron que no tenía valor legal, pero sí afectivo. Los cinco hijos del expresidente (los dos que tuvo con su primera mujer, Carla Dall’Oglio, y los tres que tuvo con la segunda, Veronica Lario) siempre manifestaron su oposición a esta relación del político.

Marta Antonia Fascina es miembro de la Cámara de Diputados italiana, como parte de Forza Italia, el partido creado y dirigido por Berlusconi desde 2013. Nacida en Melito di Porto Salvo (Calabria) en 1990, cuatro años antes de que el empresario italiano ganara sus primeras elecciones, creció en Portici (Nápoles) y estudió letras y filosofía en la Universidad de Roma. Trabajaba como jefa de prensa y relaciones públicas en la Fundación del Milan y había escrito para Il Giornale cuando en enero de 2018 fue fichada como diputada por el grupo de centroderecha.

Su mano derecha en el partido

Los comentarios acerca de su relación con el político surgieron en febrero de 2020 aunque no fue hasta marzo cuando se publicó un comunicado que confirmaba el final de la relación de Berlusconi con Francesca Pascale, junto a quien estuvo una década. La Repubblica contó que fue Adriano Galliani, empresario, expresidente del Milan y senador de la República por Lombardía con Forza Italia, quien le presentó a Berlusconi. En diversos medios la han descrito como una mujer "muy reservada" y que era una firme defensora de las ideas del Cavaliere.

“La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio", aseguró el político hace un año cuando se refería a su posible enlace con su novia. Desveló sin embargo que sí celebrarían su relación con su familia y amigos. En la prensa italiana se informó de que la decisión de no celebrar finalmente un enlace habría estado motivada por la oposición de los cinco hijos del político: Piersilvio, vicepresidente de la cadena Mediaset, y Marina, que preside la empresa Fininvest y la filial editorial Mondadori (con su primera mujer, Carla Dall’Oglio); Barbara, Eleonora y Luigi (de su segundo matrimonio con Veronica Lario). Parece que veían en esta unión un problema en el futuro reparto de la herencia del creador del conglomerado de empresas que creó, que estaba considerado como el quinto hombre más rico de Italia. Su fortuna se estimó en 6.700 millones de euros, según Forbes.

La última pareja de Berlusconi, que fue Primer Ministro italiano durante tres legislaturas, se mantiene en un plano discreto y no suele conceder declaraciones públicas. Estuvo junto al político hasta el final pues estaba a su lado en el hospital de Milán en el que falleció. Fue además su mano derecha en el partido del que ambos formaban parte y le apoyó cuando intentó presentarse a presidente de la República en las elecciones de enero de 2022. En sus perfiles sociales se encuentran diversas referencias al político al que ahora despide, no solo a las iniciativas políticas que puso en marcha a lo largo de su trayectoria sino también a temas personales, como las cariñosas felicitaciones de cumpleaños que le dedicó.