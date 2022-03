La peculiar boda simbólica del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y su novia Marta Fascina

Una boda peculiar la que han celebrado Silvio Berlusconi, de 85 años, y Marta Fascina, de 32. El tres veces exprimer ministro italiano y su actual pareja, la diputada de su partido Forza Italia, se han dado el 'sí, quiero' este sábado en un festejo simbólico, en el que no ha faltado de nada, excepto el certificado legal de por medio que lo oficializara. Los casi setenta invitados han podido disfrutar de una "fiesta del amor", como bien lo calificaba el propio Silvio Berlusconi, entre el magnate italiano y la diputada, 53 años más joven que él.

Así es Marta Fascina, la novia de Silvio Berlusconi 53 años menor que él

VER GALERÍA

A la 'no boda', como lo ha definido la prensa italiana, entre Silvio Berlusconi y Marta Fascina acudieron multitud de amigos, seres queridos y personalidades importantes de los partidos políticos como el líder de Lega Norte Matteo Salvini; Antonio Tajani, Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Niccolò Ghedini, Marcello Dell’Utri, de Forza Italia; su médico personal, Alberto Zangrillo, y varios representantes de su imperio de comunicaciones como el director general de Publitalia, Stefano Sala, el director gerente de Fininvest, Danilo Pellegrino, o el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri. Según ha informado el diario italiano Il Corriere della Sera, la ceremonia ha tenido lugar en la capilla privada de Villa Gernetto, una de las mansiones de Silvio Berlusconi ubicada en la localidad de Gerno -concretamente en la provincia de Mónza, al norte del país-, y lugar en el que el empresario quiere que sea la sede de una universidad en la que se cursen estudios de Política.

Se rompe el acuerdo de divorcio de Silvio Berlusconi y Verónica Lario

Según ha contado el periódico, Marta Fascina vestía de blanco, de encaje francés con cola, del estilista Antonio Riva y fue acompañada por su padre. En el altar le esperaba Silvio Berlusconi, vestido con un traje azul de Armani. Fue el propio exprimer ministro el que contó cómo empezó su historia de amor con la diputada hace tres años: "Mi amor por ti, Marta, es un gran amor. Es algo que nunca había sentido, y ahora eres indispensable, indispensable para mí. Has estado cerca de mí en los momentos difíciles, me has ayudado. Me completas, no podría vivir sin ti, llenas mi vida", zanjó Silvio. Tras las palabras de Berlusconi, ambos se intercambiaron las alianzas y hubo un "¡vivan los novios!", lanzado por su hermano Paolo.

VER GALERÍA

La imagen viral del exministro italiano Silvio Berlusconi

Una de las ausencias más notorias ha sido el segundo hijo de Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, que se ha ausentado por tener miedo al contagio de covid en una reunión tan numerosa. De hecho, todos los invitados se han realizado la prueba previamente a modo de precaución. Antes de la comida, el exprimer ministro ha asegurado que estaba "feliz de tener a las personas que más quiero conmigo en este día". El menú ha sido organizado por uno de los restaurantes premiados, Da Vittorio. Todos los asistentes han podido degustar platos típicos italianos como los ñoquis de ricotta, y para finalizar una triple tarta haciendo alusión a los años que llevan como pareja.

Cabe destacar que los demás hijos de Silvio Berlusconi se habían opuesto a una boda entre su padre y Marta Fascina, incluso también a este festejo simbólico. Aunque al final aceptaron su decisión y se acabaron sentando en la misma mesa, Marina al lado de su progenitor y Bárbara junto a Marta. El exprimer ministro y la diputada comenzaron su relación en 2020, cuando los medios publicaron unas fotos de los dos en Suiza. Durante todo este tiempo, Marta siempre ha estado al lado de Berlusconi, incluso en las veces que ha estado ingresado por problemas de salud.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.