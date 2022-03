Así es Marta Fascina, la novia de Silvio Berlusconi 53 años menor que él

El amor sigue muy presente en la vida de Silvio Berlusconi a sus 85 años, y es de la mano de Marta Fascina, de 32 años, con la que sale oficialmente desde 2020. Previamente, el político estaba casado con Francesca Pascale pero unas imágenes que destaparon su nuevo romance pusieron fin a ese matrimonio para dar paso a esta relación que está tan afianzada que el próximo 19 de marzo celebrarán una "fiesta del amor". El festejo no tendrá valor legal y será solo de carácter afectivo, tal y como ha explicado ¡HOLA! esta semana, ante el rechazo de los hijos del expresidente a un nuevo matrimonio.

- Silvio Berlusconi desmiente su boda con Marta Fascina, cincuenta y tres años más joven, pero celebrará una 'fiesta del amor'

VER GALERÍA

Marta Antonia Fascina es miembro de la Cámara de Diputados italiana, como parte de Forza Italia, el partido creado y dirigido por Berlusconi desde 2013, y ha sido una fiel compañera del político en su último intento de presentarse a las elecciones pero también en sus recientes problemas de salud. Nacida en Melito di Porto Salvo (Calabria) en 1990, cuatro años antes de que el empresario italiano ganara sus primeras elecciones, la actual pareja del expresidente creció en Portici (Nápoles) y estudió letras y filosofía en la Universidad de Roma. Trabajaba como jefa de prensa y relaciones públicas en la Fundación del Milan y había escrito para Il Giornale cuando en enero de 2018 fue fichada como diputada por el grupo de centroderecha.

- Se rompe el acuerdo de divorcio de Silvio Berlusconi y Verónica Lario

Los rumores del comienzo de la relación entre Marta y Silvio comenzaron en febrero de 2020 pero no fue hasta marzo cuando la secretaría de Forza Italia publicó un comunicado confirmando el fin de la relación de su líder con Francesca Pascale tras diez años juntos. Con espectacular pelo rubio rizado y enormes ojos azul verdoso, la belleza de la diputada de 32 años es indudable. La Repubblica cuenta que fue Adriano Galliani, empresario, expresidente del Milan y senador de la República por Lombardía con Forza Italia, quien le presentó a Berlusconi. Los que la conocen la describen como "muy reservada" y firme defensora de las ideas del Cavaliere.

VER GALERÍA

- La imagen viral del exministro italiano Silvio Berlusconi

"La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio", decía hace apenas unos días Silvio Berlusconi al desmentir una boda con su pareja, pero desvelando que sí celebrarán su relación con su familia y amigos. La decisión habría sido motivada por la oposición de los cinco hijos de Berlusconi (dos, con su primera mujer, Carla Dall’Oglio, y tres, con la segunda, Veronica Lario). Aunque no estarían en contra de la relación, sí tendrían problemas con la supuesta boda y los problemas que acarrearía el futuro reparto del patrimonio de su padre. El expresidente está considerado el quinto hombre más rico de Italia, con una fortuna de 6.700 millones de euros, según Forbes.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.