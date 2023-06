Silvio Berlusconi: cinco hijos, un multimillonario divorcio y una polémica vida sentimental

Muere Silvio Berlusconi a los 86 años de edad. El ex primer ministro italiano ha fallecido en el Hospital San Raffaele de Milán por una neumonía agravada por la leucemia que padecía desde hace años. La vida de 'Il Cavaliere', como solían llamarle, fundador de Forza Italia, primer ministro italiano hasta en tres ocasiones y dueño de Mediaset, ha estado marcada por el poder, los escándalos y una controvertida vida sentimental.

Berlusconi estuvo casado en dos ocasiones y actualmente compartía su vida con Marta Fascina, compañera de partido y 53 años menor que él. Padre de cinco hijos de dos matrimonios distintos. Los mayores, Marina, de 57 años, que preside la empresa Fininvest y la filial editorial Mondadori, y Piersilvio, de 54, vicepresidente de la cadena Mediaset, nacieron de su primer matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio, que duró 20 años. Con su segunda esposa, la actriz Verónica Lario, tuvo tres hijos: Bárbara, de 39 años, Eleonora, de 37, y Luigi, de 35.

Sus continuas infidelidades hicieron que sus dos matrimonios acabaran en divorcio. Su segunda esposa solicitó el divorcio en mayo de 2009 después de que su marido estuviese involcrado en ciertos escándalos sexuales. "No puedo estar con un hombre que sale con menores", aludió su exmujer. Berlusconi y Lario fueron los protagonistas de uno de los divorcios más caros del planeta. El juez le otorgó en un primer momento una pensión de 3 millones de euros, que luego fue reducida a 1,4 millones de euros para la madre de tres de sus cinco hijos.

El año de la separación de su segunda esposa se sumaron otros problemas como la agresión que sufrió por parte de un hombre con problemas mentales a la salida de un mitín en Mián. El agresor le lanzó un souvenir de la catedral de Milán, causándole heridas de diversa consideración en el rostro como rotura en la nariz, corte en un labio y daños en varias piezas dentales. La impactante imagen del político, con la cara ensangrentada y la expresión furiosa a la par que desconcertada, dio la vuelta al mundo mientras era trasladado en ambulancia al hospital San Raffaele.

A raíz de su divorcio comenzaron los escándalos que le llevaron a dimitir de la política. El caso más polémico fue el vinculado a las conocidas fiestas ‘Bunga Bunga’, a las que Berlusconi llamaba “cenas elegantes” que organizaba en sus villas y que fueron investigadas como el caso Ruby, por el cual los magistrados consideraron que el político habría cometido abuso de poder e inducción a la prostitución de menores y fue condenado a siete años de cárcel. Berlusconi recurrió y ganó la apelación, quedando absuelto, pero aquel caso en el que estaba implicada una joven de 17 años, le llevó a dimitir a finales de 2011. A este le siguieron problemas judiciales por un delito de fraude fiscal en el caso Mediaset.

Con el tiempo mantuvo otras relaciones amorosas, la última con Marta Fascina, 53 años menor que él, con la que no llegó a casarse por mera oposición de sus cinco hijos, tal y como señaló la prensa italiana. Plantearon que la boda acarrearía muchos problemas en el futuro reparto del patrimonio de su padre, el quinto hombre más rico de Italia, con una fortuna estimada en 6.700 millones de euros, según Forbes, y propietario de algunos de los grupos empresariales más potentes del país, como Mediaset, Mediolanum, y Mondad. Aún así la pareja organizó un enlace simbólico para sellar su relación en marzo de 2022, una "fiesta del amor", como lo la calificó el propio Berlusconi, que aunque no tenía validez legal, sí les unió emocionalmente.

Controvertida no solo ha sido calificada su vida amorosa, sino también alguna etapa de su carrera política. Han sido muchas las anécdotas, algunas poco afortunadas, como las que protagonizó en diversas cumbres de Estado. En una ocasión el primer ministro italiano consideró apropiado ponerle ‘cuernos’ en una foto al ministro de Exteriores de España, entonces el popular Josep Piqué, o en otra le dio por bromear reiteradamente con el bronceado del entonces recién nombrado presidente de EEUU, Barack Obama. "Es joven, guapo y está bronceado", dijo del mandatario. En la Cumbre del G-20 celebrada en los salones de estado del Palacio de Buckingham Berlusconi intentó llamar en voz alta al presidente de los Estados Unidos: "¡Míster Obama!", algo que no debió de agradar a la reina Isabel II, que se dio la vuelta y le reprendió: "¿Por qué tiene que gritar?". Pero no fue la única ocurrencia del exlider político en aquella reunión. En la cena que ofreció Sarah Brown, la esposa del ex primer ministro británico, Gordon Brown, a líderes mundiales en el 10 de Downing Street llegó a abrumarla por su insistencia para conseguir el teléfono de Naomi Campbell.