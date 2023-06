Manuel Carrasco recuerda de esta manera tan tierna a Elena Huelva

Unos 70.000 espectadores abarrotaron el estadio sevillano de La Cartuja para asistir al primer concierto del tour Corazón y flecha de Manuel Carrasco, una gira que recorrerá España en los próximos meses llevando la música del artista a cada rincón. A pesar de la lluvia, los fans del cantante se entregaron al máximo, algo que les agradeció en directo. Manuel siempre consigue emocionar a los asistentes a sus shows con sus melodías, pero en esta ocasión lo hizo además con el tributo que rindió a una persona que lleva en su corazón: Elena Huelva. La joven, que falleció el pasado mes de enero a los 20 a causa del cáncer, era más que una fiel seguidora del intérprete, era su amiga (él estuvo a su lado en algunos de sus ingresos hospitalarios).

Manuel se sentó al piano para tocar la canción La mujer de las mil batallas, tema que compuso en homenaje a todas las mujeres que combaten el cáncer y que ya le había dedicado a la sevillana el año pasado. Al finalizar el tema, las pantallas mostraron una imagen con el rostro de Elena formado por decenas de pequeñas luces y la frase que se convirtió en el lema que esgrimió por bandera durante toda su enfermedad: “Tus ganas, ganan”. Entonces se desató la locura y los seguidores comenzaron a corear su nombre. Hace un año La Cartuja ya había sido escenario de otro cariñoso detalle del artista con Elena, que estaba entonces presente en el show: Manuel le había dedicado esta misma canción.

Un gesto que conmovió al público entre el que se encontraba la familia de la recordada influencer. La hermana de Elena, Emi, y su madre reaccionaron al homenaje de Manuel a través de sus perfiles sociales compartiendo publicaciones muy sentidas y llenas de agradecimiento. “Gracias Manuel Carrasco por todo el amor que sigues dándonos a mi hermana y a mí. La llevas siempre también. Gracias a todos los que encendisteis un globo amarillo, en esas lucecitas también estaba mi hermana y a todos los vídeos que me habéis enviado del momento. Yo también estaba ahí, pero no pude grabarlo bien. Estaba muy emocionada”. En su mensaje Emi se dirigía a su hermana “hablando de los cinco meses desde que no estás aquí o cinco meses desde que estás siempre aquí”.

“Empezó el concierto lloviendo muchísimo y cuando empezó a cantar, paró. Ahora entiendo que quizás llorabas por no estar, pero cuando empezó la música te secaste las lágrimas y empezaste a cantar, a bailarnos desde tu estrella” escribió. La madre de Elena también dio las gracias a Manuel y recordó a su hija. “Ayer el primer concierto de Manuel de esta gira y tú estabas allí a mi lado, como todo en esta vida, siempre juntas y con tu hermana. No podía ser de otra manera. Gracias Manuel Carrasco por este concierto tan especial, que esperaba con tantas ganas para conectar aún más con mi Elena de mi alma. Fue algo mágico e irrepetible. Gracias por recordarla con tanto amor” comentó.

Elena Huelva murió a los 20 años el pasado 3 de enero a causa del Sarcoma de Ewing que padecía. La influencer, que recibió el duro diagnóstico con 16 años, se convirtió en un ejemplo de superación y esperanza debido a los mensajes que compartía acerca de su día a día. Se convirtió en uno de los rostros que visibilizó la enfermedad y sus efectos, logrando que su optimismo y sus mensajes llenos de positividad llegaran al corazón de cientos de personas. Rostros conocidos como Sara Carbonero, Aitana, Manuel Carrasco, Tomás Páramo y Paula Echevarría lamentaron la triste pérdida.