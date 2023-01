La hermana de Elena Huelva se hace un significativo tatuaje en su memoria

Hace casi un mes que Elena Huelva falleció con apenas 20 años, dejando tras de sí un ejemplo de entereza y generosidad que sus amigos y familia no dejan de destacar. Pese a la tristeza que causó su muerte, la siguen teniendo muy presente como ha demostrado su hermana mayor Emi, que fue su alma gemela y su mejor amiga. Ella ha enseñado uno de los tatuajes que se ha hecho para tener un poco más cerca a su hermana, escogiendo una canción con un gran significado. Se trata del tema The Climb, de Miley Cyrus, una de las artistas favoritas de Elena, que refleja que el camino en la vida no siempre es sencillo y a veces está lleno de obstáculos. “Una de nuestras canciones, una de las muchas cosas que me enseñaste y siempre quedarán en mí. Lo que importa es el camino, la vida; no el destino” comienza Emi en un mensaje.

“La vida es escalar, pero la vista es genial. Que en el camino habrá muchos obstáculos, pero te encontrarás con personas maravillosas. Caerán piedras, pero también encontrarás flores. Que se hará cuesta arriba muchas veces, pero hay que seguir intentándolo. Ahora mi camino es mucho más difícil sin tu mano, Elena. Sigue escalando conmigo, te siento” apunta. Junto a este mensaje, lleno de cariño y también nostalgia, apunta algunos versos en castellano de la letra del tema, cuyo título es el que ha pintado en su costado.

“Siempre va a tener otra montaña.

Siempre voy a quererla mover.

Siempre habrá una batalla cuesta arriba.

A veces tendré que perder.

No se trata de lo rápido que llegaré.

No se trata de lo que te espera al otro lado.

Se trata de la escalada.

It’s the climb”.

Elena Huelva murió el pasado 3 de enero cuatro años después de haber sido diagnosticada con un Sarcoma de Ewing. Tenía entonces 16 años. Desde entonces utilizó sus perfiles sociales para visibilizar la enfermedad, crear conciencia y pedir ayudas para la investigación de este tipo de dolencia. Su esperanza y positividad llegó a miles de seguidores y a numerosos rostros conocidos como Sara Carbonero o Ana Obregón que lloraron su triste pérdida. Emi no ha dejado de recordar la valiosa lección que dejó tras de sí, sin perder la sonrisa a pesar de las circunstancias que atravesaba. Ha compartido en estas últimas semanas por ejemplo un vídeo de las dos cantando y una carta muy emotiva recordándola.

“Echo de menos nuestras conversaciones, nuestros paseos, nuestros días de compras, nuestras tardes enteras en el sofá, nuestras escapadas a Madrid, nuestros conciertos, tus mensajes estando al lado enviándonos cualquier tontería, hacerte fotos, que me hagas fotos, escuchar música y bailar, cantar, nuestros días planeando y los días sin planear, en fin.. te echo de menos Elena, mucho” ha escrito. Elena era una apasionada de la música y conoció a algunos conocidos intérpretes como Aitana o Manuel Carrasco, con quien forjó una estrecha amistad. Este último le dedicó una canción muy cariñosa y llena de sentimiento con frases como estas:

"No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba.

Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó.

Si tú supieras, sin tú saberlo. Fuiste la vela de mi velero.

Que el viento sople, llegue hasta el cielo.

Te doy las gracias con el son de esta canción.

Si tú supieras, sin tú saberlo.

Yo que a veces soy tan inconsciente me avergüenzo.

El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento".