La exótica escapada de Manuel Carrasco con Almudena Navalón antes de su esperado regreso

Quedan unas semanas para la llegada del puente de diciembre y de las navidades, pero Manuel Carrasco y Almudena Navalón han disfrutado de unas vacaciones por adelantado. El matrimonio, que se casó hace cuatro años y tiene dos hijos llamados Chloe (5) y Manuel Gael (2), ha puesto rumbo a Marrakech, donde ha hecho unos planes divertidos y muy exóticos con los que el cantante ha repuesto fuerzas antes del lanzamiento de su nueva propuesta discográfica, que ve la luz este 25 de noviembre. La pareja ha protagonizado simpáticas instantáneas en la ciudad marroquí, por cuyas calles han mostrado su lado más intrépido y valiente ¡No le temen a nada!

En Marrakech, caótico y lleno de encanto, Manuel y Almudena no dejaron de caminar para impregnarse de la cultura, las costumbres y la magia que envuelve este enclave del norte de África. En la plaza Jemaa el Fna, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y punto neurálgico de la ciudad, se convirtieron en dos encantadores de serpientes y posaron a solo unos centímetros de un imponente reptil. También cogieron a dos simpáticos monos que no dejaron de moverse en brazos de la periodista. Además, al caer la noche se adentraron en los laberínticos zocos y se interesaron por el folclore local grabando a un grupo de personas que cantaban y bailaban.

Carrasco y Navalón forman, junto a sus niños, el equipo perfecto. Una coincidencia hizo que sus caminos se cruzaran en 2013 para ya no separarse más. El cantante fue entrevistado en el espacio en el que ella trabajaba y la química surgió. Siempre han optado por la discreción en su historia de amor, pero también por la naturalidad. "Ella es ese camino que lleva al mar, el de los misterios, el de las pasiones, el que todo lo cura en la locura sin que apenas se note. Es ese camino donde me busco y me encuentro. Unas veces mi destino y en otras tantas mi puerto. Es el camino que aclara mis dudas manteniéndome siempre a flote, el faro que todo lo guía cuando no es ni de noche", decía Manuel sobre la mujer con la que ha formado una familia.

Un largo camino en la música que se afianza con nuevo disco

Manuel cuenta las horas para lanzar Corazón y flecha, su nuevo disco, el octavo. Se trata de un trabajo lleno de contrastes y de estilos musicales del que ya ha ido adelantando en los últimos meses algunos temas. El primero que pudimos escuchar se llama Fue, que lo convirtió en Disco de Oro; el segundo, Hay que vivir el momento, que dio nombre a su gira; y el tercero, Coquito. Esta canción es una de las más significativas de su carrera ya que a través de su letra comparte los mejores momentos del crecimiento de su niño y las sensaciones que le provocan. Además, en el videoclip aparece su propia familia, por lo que acerca su vida privada al fiel público que le sigue desde su aparición en la segunda edición de Operación Triunfo.

El último disco fue La cruz del mapa, que llegó en 2018. Desde entonces su vida ha cambiado mucho en todos los aspectos. "Han sido años en los que me ha ido muy bien, he hecho giras increíbles. Ha sido una bendita locura", ha dicho. Y es que el artista andaluz ha continuado muy cerca de la música, cosechando éxitos. El último de ellos ha sido el Premio Ondas al mejor espectáculo por el concierto con el que en junio puso fin a su gira. En el Estadio Olímpico de Sevilla reunió a 74.345 espectadores, un número con el que batió récord de asistencia al concierto de un solo artista en la historia de nuestro país.