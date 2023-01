El emotivo vídeo de Elena Huelva cantando que ha compartido su hermana para rendirle homenaje

Durante los cuatro años que ha durado su enfermedad, Elena Huelva ha contado con el apoyo incondicional de su hermana mayor, Emi (26), quién era su mitad y su alma gemela. Tras su triste fallecimiento, el pasado tres de enero, la joven ha querido recordar a la influencer con una bonita carta con motivo de una de sus festividades favoritas del año: el Día de Reyes. Porque, a pesar de ya no estar juntas de manera física, siempre lo están de corazón. Igualmente, Emi ha agradecido por poder tener el mejor regalo posible: la salud, tal y cómo le recordaba siempre Elena.

"Hoy me he despertado feliz porque soñé que íbamos como cada seis de enero a abrir nuestros regalos. Tú con tu ilusión tan desbordante y yo con mi timidez, pero las dos disfrutando el momento juntas. Luego íbamos a casa de las abuelas con todos y disfrutábamos tanto el día, como siempre. Al despertarme me he puesto muy triste, he sentido muchísima pena de no tenerte a mi lado, pero luego recordé lo que me has enseñado: no me duele nada, me encuentro bien, que suerte tengo. Hoy mi deseo ya no lo he podido pedir, que era el tuyo también y el de muchos más. Pero este año sé que los Reyes Magos me han traído un poco más si cabe de tu luz y fuerza conmigo, para que se quede aquí. Como tú dices: seguimos".

Además, Emi ha publicado un vídeo en el que Elena aparece haciendo una de sus cosas favoritas: cantar. La influencer era una gran amante de la música y el arte. Unas muestras de cariño incondicional a la que también se ha sumado su padre, Manuel Huelva, y Manuel Carrasco. Elena forjó una estrecha amistad con el cantante, del que era una gran admiradora, y ahora, para tenerla siempre presente en su recuerdo, el artista le ha compuesto una canción. Sin duda, la mejor manera de seguir manteniendo vivo su legado.

