El divertidísimo cumpleaños de Miren Ibarguren: de manifestación y con pancartas con el lema 'no los aparenta'

Miren Ibarguren está celebrando su 43 cumpleaños como nunca antes lo había hecho. La intérprete de Yolanda Morcillo en La que se avecina, no ha dejado pasar la oportunidad de festejar esta fecha tan señalada. Ha reunido a todos sus amigos y ha organizado una manifestación por la calle bajo el lema 'No los aparenta'. E incluso, ha sido la propia actriz la encargada de pintar las pancartas. Un festejo en el que no podían faltar algunos de sus compañeros como Paco León, Kira Miró, Eduardo Casanova o Loles León. Todos se han involucrado en el evento y se han dejado la voz cantando y bailando con la cumpleañera. Un día divertidísimo que ha terminado con todos los asistentes jugando al bingo. ¿Quieres divertirte con las ocurrencias de la simpática actriz? ¡Dale al play!

