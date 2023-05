Feliz con Romarey Ventura y a punto de ser padre de familia numerosa: Jordi Alba más allá del Barça, equipo al que dice adiós

Quien dijo que los imposibles existían se equivocaba, y Jordi Alba es una fiel muestra de ello. Aquel niño que con tan solo nueve años soñaba con convertirse algún día en jugador del FC Barcelona, lo logró y su nombre es hoy seña de esfuerzo, talento y liderazgo sobre el campo. Tras dieciocho años ligado a la agrupación blaugrana y pasada más de una década de su gran debut en el primer equipo, el lateral natural de L'Hospitalet de Llobregat da un paso al lado y, a sus 34 años, se despide de la que ha sido su casa deportiva. Pero, más allá de ella, su auténtico hogar está en la familia que ha formado junto a su esposa, Romarey Ventura, sus dos hijos y el bebé que viene en camino. Ellos son su verdadero motor.

Si de algo puede presumir Jordi Alba es de haber formado un gran equipo tanto en lo profesional como en su intimidad. Si bien sus éxitos futbolísticos no son un secreto, el mayor de sus tesoros es su círculo más cercano, de quien se ha acordado en el momento de anunciar su despedida del Barça, que llegará en junio, con el fin de la temporada. "Quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan diariamente y a mi mujer por su apoyo incondicional; sin ellos nada habría sido igual", ha expresado visiblemente emocionado en su comunicado. Unas palabras cargadas de sentimiento en las que también se ha dirigido a sus padres y su hermano, David, "por todo lo que me han enseñado" y a los compañeros y amigos que han atravesado este viaje a su lado.

Jordi, que se considera afortundo por mantener su grupo de amigos de toda la vida a quienes lleva siempre que tiene ocasión con él, conoció a la mujer de su vida cuando tenía 25 años. Su camino y el de Romarey, que tiene su misma edad, se cruzaron de forma inesperada cuando el futbolista, que ya formaba parte de la plantilla del Barça, viajó a Sevilla acompañado por un amigo. "Fuimos al restaurante de un amigo y ahí estaba ella, la conocí ahí. Yo no sabía nada de ella. Ella de mí solo sabía a lo que me dedicaba, pero me costó mucho conquistarla", confesó el pasado mes de marzo a Risto Mejide, durante su entrevista en Viajando con Chester. En aquel encuentro televisivo, en el que se abrió en canal para hablar de su faceta personal como nunca antes, se deshizo en halagos con la sevillana y la definió como su máximo apoyo, un pilar fundamental en su vida y en su carrera.

A la estrella culé, que selló su amor ante el altar con la influencer el pasado verano en una romántica ceremonia celebrada en la localidad sevillana de Viso de Alcor, le cambió la vida la paternidad. Tras varios años de historia de amor con Romarey, la feliz pareja dio la bienvenida a Piero, de 5 años, su primogénito, que se convirtió en hermano mayor hace 2, con la llegada de la pequeña Bruna. Ahora el matrimonio y los dos niños esperan con alegría el nacimiento del bebé que les convertirá en familia numerosa el próximo mes de julio. "Tengo mucha suerte, ahora dos niños y otro en camino. Estoy muy feliz. Me ha hecho ver la vida de otra manera", reconocía Jordi a Mejide.

"Cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360, tú eres el 50 de mi 50 y ahora todo huele y sabe mejor. ¡En julio nos convertiremos en familia numerosa! Te esperamos con muchas ganas, bebé", expresó con emoción la orgullosa mamá hace varios meses, cuando dio la buena nueva.

La despedida de la estrella del Barça, que se suma al reciente adiós del capitán azulgrana, Sergio Busquets, le llega en un dulce momento personal y a unas semanas de celebrar su primer aniversario de bodas, aunque eso no ha convertido su decisión en algo fácil, pues el fútbol también es parte de su identidad. "Me voy feliz y tranquilo", ha dicho, una determinación que ha tomado "después de mucho meditar y valorar". "Once temporadas después -de su segunda etapa en el Barça- me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que hemos conseguido juntos. No todo ha sido bonito, porque también hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos", ha agregado con una gran sonrisa.

Su papel en el conjunto que preside Josep Maria Bartomeu concluirá a principios de junio, pocas semanas después de recibir al nuevo miembro de la familia. Mientras tanto, continúa focalizado en los encuentros de Liga que restan, empezando por el de este domingo en el Camp Nou, en el que se enfrentará al Real Club Deportivo Mallorca.

