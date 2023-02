Los detalles de la cena de Leo Messi y Antonela con sus amigos en el local de moda en Barcelona

Loading the player...

Leo Messi y Antonela Roccuzzo no olvidan los felices años que permanecieron en Barcelona, cuando el futbolista argentino era jugador del Barça; una etapa en la que surgió una fuerte amistad con algunos de los miembros del equipo blaugrana y sus respectivas parejas. Es el caso de Segio Busquets y su mujer, Elena Galera o Jordi Alba y Romarey Ventura quienes a día de hoy siguen siendo buenos amigos de la pareja argentina. Por eso, días antes de que Messi tenga que disputar con su actual equipo, el Paris Saint-Germain, su próximo partido contra el Marsella, el deportista y su mujer no han dudado en escaparse a Barcelona para reencontrarse con sus amigos y disfrutar de los manjares de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. ¿Quieres saber dónde y qué cenaron? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

