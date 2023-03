El emocionante gesto de Jordi Alba cuando ganó su primer millón de euros

Jordi Alba, que celebra este lunes su 34º cumpleaños y está a punto de convertirse en padre por tercera vez junto a Romarey Ventura, ha reflexionado sobre su infancia y el importante papel de sus padres cuando comenzaba a dar patadas al balón. Para ellos lo primero no era el fútbol, sino su comportamiento en casa y su formación. "Yo veía muchos padres que presionaban a sus hijos. A mí, mis padres, lo único que me preguntaban era si me lo había pasado bien", ha contado el jugador blaugrana en Viajando con Chester, donde también ha recordado su primera gran frustración como deportista cuando un entrenador le echó del Barça y también la forma en la que devolvió a su padre la generosidad y educación que había recibido cuando se convirtió en una estrella.

No todo fue un camino de rosas. Un entrenador consideró que su forma física no era la adecuado para un jugador del F.C. Baracelona y lo echó del equipo, algo que a la larga Alba considera que contribuyó a formar el deportista que es hoy. Resurgió de sus cenizas y con 17 años fichó por el Valencia, donde ganó su primer millón de euros. Criado en una familia humilde de Hospitalet, no dudó en qué emplear una cantidad que no había atesorado nunca antes. "Lo primero que hice fue comprarle un coche a mi padre. Él bajaba cada 4 días a Valencia a verme hasta que un día tuvo un accidente con otro camión y le destrozaron el coche", ha contado. Afortunadamente, su padre salió ileso del accidente y no pudo evitar emocionarse al descubir la sorpresa de su hijo en forma de Mercedes: "Le dije que le llegaría un paquete de mi marca y bajó a Hospitalet y recibió el coche. No se lo creía, se puso a llorar".

A pesar de que hace años de que ya es uno de los mejores jugadores de España, asegura que su vida no gira alrededor del fútbol ni la fama le condiciona en exceso. "He ido al cine, al centro comercial, a comer con amigos... no tengo problemas en sacarme fotos con quien me lo pida", ha explicado. Aunque asegura que vive absolutamente feliz con su mujer y sus dos hijos, tiene una asignatura pendiente: los estudios. Aunque no acabó el bachillerato porque no podía compaginarlo con el deporte, se ha propuesto retomarlo y, además, aprender inglés junto a Romarey, su gran pilar desde que la conoció a los 25 años. "Me ha cambiado mucho", ha dicho sobre la modelo sevillana, de la que recuerda lo mucho que le costó conquistar, y con la que ahora está a punto de ampliar la familia.