Emma Watson rompe con su novio, el multimillonario Brandon Green

Emma Watson y Brandon Green han puesto punto y final a su historia de amor. Según ha podido saber el diario británico Daily Mail por fuentes cercanas a la ya expareja, la actriz de 33 años y el hijo del expresidente de Topshop se habrían separado pocas semanas después de Navidad tras 18 meses de noviazgo. Por el momento, se desconocen los motivos de la ruptura y los implicados no se han pronunciado al respecto.

La protagonista de Harry Potter siempre se ha mostrado muy discreta y reservada con los asuntos referidos a su vida personal. Por ello, apenas se saben detalles de cómo ha sido su romance con este joven empresario más allá de que hicieron una escapada a Venecia el pasado verano y que ambos compartían inquietudes relacionadas con el activismo medioambiental y el cuidado de los océanos.

Lo que es cierto es que la estrella de La Bella y la Bestia se encuentra en pleno proceso de transformación vital. "Antes he hecho cosas mal y me he sentido enfadada por muchas de esas cosas. He hecho terapia y he aprendido más sobre el amor y sobre ser mujer.” explicaba recientemente en su perfil público sobre esta nueva etapa. De la misma manera, confesaba que desde hace un tiempo la astrología estaba muy presente en su rutina y toma de decisiones.

Precisamente, para conocerse mejor así misma decidió retirarse del mundo de la interpretación en el año 2019 tras el estreno de Mujercitas. Tal y como relató este mes de mayo durante una entrevista en The Telegraph, no piensa retomar su faceta como actriz excepto que por delante se le ponga una propuesta irresistible. "Estoy feliz de sentarme a esperar un proyecto correcto. No quiero cambiar al modo robot y limitarme a poner diferentes caras".

Sin embargo, sigue ligada a la industria del entretenimiento como productora y directora. De hecho, Emma ha tenido la oportunidad de escribir y dirigir una de las campañas publicitarias de Prada, firma de la que es imagen desde el año 2022. En la ya citada conversación también mencionó que había trabajado en el vídeoclip de un cantante muy conocido a nivel mundial. Además, se ha estrenado como empresaria creando una marca de ginebra con su hermano Alex.

La intérprete también está volcada en realizar proyectos de activismo en los que busca reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. De la misma manera, ostenta el cargo de Presidenta de sostenibilidad en Kering, uno de los mayores conglomerados de la industria de la moda, que apuesta por el slow fashion. Lo que la convierte en toda una abanderada por el cambio y el progreso social.

